Das Lugano-Inside zum Auftakt

Lugano schraubt die Ziele herunter. Nach der starken Hinrunde letzte Saison begann man, vom Meistertitel zu sprechen. Nun heisst es vom CEO Martin Blaser: «Wir wollen nach 33 Runden in den ersten Sechs sein.» Sportdirektor Sebastian Pelzer fügt an: «Wir sind gebrannte Kinder.»

Die grosse Frage

Kann Lugano das Frühlingsgesicht abstreifen und neuen Anlauf nehmen? Das 0:0 zum Auftakt gegen Cluj (Rum) in der Europa-League-Quali gibt noch keinen grossen Aufschluss. Thun-Trainer Mauro Lustrinelli und ein Grüppchen von Thun-Spielern schauten am Donnerstag in der Stockhorn Arena zu. Alle sagen: Das wird am Sonntag ein ganz anderes Spiel. Cluj ist praktisch nur noch hinten rein gestanden und wollte das 0:0 im Hinspiel über die Zeit bringen.

Gesagt ist gesagt

«Einen Flügel, wie es Ignacio Aliseda war», sagte Trainer Mattia Croci-Torti am Donnerstag nach dem Cluj-Spiel darüber, welchen Spieler er im Kader noch brauche. Keinen Tag später erhält er mit dem Schweden-Youngster Elias Pihlström (18), was er wollte. Allerdings wird sich zeigen, ob der 18-Jährige bereits eine echte Verstärkung sein kann. Er ist U21-Nationalspieler, in der abgelaufenen Saison in 13 Spielen zum Einsatz gekommen und hat zwei Tore erzielt.

Mögliche Aufstellung

Saipi; Zanotti, Papadopoulos, Mai, El Wafi; Grgic; Steffen, Belhadj, Bislimi, Alioski; Koutsias.

Wer fehlt?

Kendouci, Mahou, Marques (alle verletzt), Pihlström (Neuzugang, noch nicht spielberechtigt).

Neben dem Platz

Lugano präsentiert einen neuen Teambus. Ist es der schönste der Schweiz?

Hast du gewusst, dass...

Mittelfeldspieler Anto Grgic (28) in der internationalen Penaltystatistik in den Top-20-Ligen Europas direkt hinter Superstar Viktor Gyökeres (noch Sporting Lissabon) folgt? Der Schwede erzielte 12 Elfmetertore in der letzten Saison, die 9 von Grgic sind gemäss «Opta» zweitbester Wert.

Aufgepasst auf

Daniel Dos Santos (22). Der Berner Oberländer aus Interlaken ist schon mehrmals als Lugano-Spieler in seinem Wohnzimmer, der Stockhorn Arena, aufgelaufen, weil die Ticinesi dort ihre internationalen Spiele austragen. Nun trifft er erstmals in einem Profispiel auf seinen Heimatverein – im Cornaredo. Am Donnerstag im Europa-League-Qualispiel gegen Cluj (0:0) stand er in der Startelf. Ob er wieder in der Startelf steht oder als Joker kommt?

Der Schiedsrichter

Lukas Fähndrich.

Der Gegner

Thun-Goalie Niklas Steffen freut sich schon mal auf das Duell Steffen gegen Steffen im Cornaredo. Hier erscheint das Thun-Inside.

1 Spieltag

Fr.: FCZ - Sion, 2:3

Sa.: GC - Luzern, 18 Uhr

Sa.: St. Gallen - Basel, 18 Uhr

Sa.: YB - Servette, 20.30 Uhr

So.: Lugano - Thun, 16 Uhr

So., Lausanne - Winterthur 16 Uhr