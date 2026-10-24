Gegen Getafe feiert Lugano in der Conference League einen historischen Sieg. Die grosse Figur dabei? Mattia Zanotti. Hier kommt das Lugano-Inside.

Carlo Emanuele Frezza Reporter Fussball

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Beim grossen Sieg gegen Getafe war Mattia Zanotti (23) eine der ganz grossen Figuren. Der Italiener ist einer derjenigen, die im Sommer wie vor einem Jahr wegwollten, aber letztlich geblieben sind. Anders als vor einem Jahr zieht aber auch er voll mit. Das hat man zuletzt in der Conference League gesehen. Ob es doch nicht so schlecht war, in Lugano zu bleiben? «Wenn man solche Nächte erlebt, ist einfach alles wunderschön. Ich geniesse meine Zeit in Lugano. Der Klub hat vom ersten Tag an an mich geglaubt. Solche Abende bereiten denjenigen, die ihr Geld investieren, eine unglaubliche Freude – vor allem aber den Fans, die uns auswärts unterstützen. Es ist immer schön, solche Spiele zu bestreiten. Hoffentlich können wir auch in anderen Stadien für weitere emotionale Momente sorgen», sagt er zu RSI.

Die grosse Frage

Bleibt Lugano auch im Berner Oberland ungeschlagen? Wettbewerbs- und saisonübergreifend sind die Tessiner mittlerweile seit 22 Spielen ohne Niederlage, in der Liga sind es aktuell zwölf Partien. Damit liegen sie in der Schweiz allerdings nicht an der Spitze: YB ist derzeit sogar eine Partie länger ungeschlagen. Den Rekord für die längste saisonübergreifende Serie hält der FC Zürich. Die Zürcher blieben von der 13. Runde der Saison 2005/06 bis zur 4. Runde der Saison 2006/07 insgesamt 28 Spiele in Folge ungeschlagen. Noch ein langer Weg für die Bianconeri.

Gesagt ist gesagt

«Für Lugano ist es ein weiteres historisches Kapitel», freut sich Mattia Croci-Torti (44) über den Mega-Coup seiner Mannschaft gegen Getafe. Nach den Erfolgen gegen Besiktas (2023), Partizan Belgrad (2024) und Roter Stern Belgrad (vor einer Woche) haben die Tessiner mit dem deutlichen Sieg gegen den La-Liga-Klub ein weiteres Ausrufezeichen auf europäischer Bühne gesetzt.

Die Blick-Prognose

Lugano reist mit neun Siegen aus zehn Ligaspielen als klarer Favorit nach Thun. Nach dem wackligen Cup-Auftritt zeigte der Meister gegen Hajduk Split allerdings eine seiner besseren Saisonleistungen. Trotzdem: Wenn die Chancenverwertung von Thun nicht plötzlich viel besser wird, winkt für Lugano der nächste Auswärtssieg.

Mögliche Aufstellung

Von Ballmoos; Papadopoulos, Mai, Delcroix; Karimov, Bislimi, Grgic, Cimignani; Beckham Castro, Pihlström; Behrens.

Wer fehlt?

Renato Steffen (verletzt, Einsatz fraglich).

Die Klassenbesten

Der Blick-Notenschnitt nach zehn Runden:

Beckham Castro 5,0 Grgic 4,7 Zanotti 4,7

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Der Schiedsrichter

Mirel Turkes leitet die Partie. VAR ist Sven Wolfensberger.

Der Gegner

Thun fehlt in der Liga mit dem gesperrten Jan Bamert eine wichtige Abwehrstütze. Bei bereits 27 Gegentoren in zehn Ligaspielen sind das keine guten Voraussetzungen. Hier gehts zum Thun-Inside.

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11. Runde

Sa., Servette – Vaduz, 18.00 Uhr

Sa., FCZ – Luzern, 18.00 Uhr

Sa., YB – St. Gallen, 20.30 Uhr

So., Thun – Lugano, 14.00 Uhr

So., Basel – GC, 16.30 Uhr

So., Sion – Lausanne, 16.30 Uhr