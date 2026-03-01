Aus taktischen Gründen wird GC-Youngster Jonathan Asp Jensen gegen Lugano schon nach 30 Minuten ausgewechselt und reagiert genervt. Nach dem Spiel wird der Däne aber von seinem Trainer und seinem Captain in Schutz genommen.

Björn Lindroos Redaktor Sport

Es ist ein bitterer Sonntagnachmittag für Jonathan Asp Jensen (20). Der GC-Youngster wird gegen Lugano schon nach 30 Minuten ausgewechselt. Und kann nicht einmal etwas dafür. Er muss aus taktischen Gründen raus, weil Innenverteidiger Diaby zuvor wegen einer Notbremse vom Platz flog.

«Ich habe den Spieler herausgenommen, der am wenigsten dafür geeignet ist, Duelle zu gewinnen in der Defensive», begründet GC-Trainer Gerald Scheiblehner (49) die Auswechslung seines kreativsten Offensivspielers. «Es hat mir sehr Leid getan, im Herzen tun mir solche Entscheidungen weh», ergänzt der Österreicher.

Verständnis vom Trainer

Zu reden gibt aber auch Asp Jensens Reaktion auf den Wechsel. Der Däne schlecht sichtlich genervt vom Platz, klatscht halbbatzig ab und hockt sich dann trotzend auf die Bank. «Wenn jemand Freude hat an einer Auswechslung, dann ist es ein falsches Zeichen», verteidigt Scheiblehner seinen Youngster.

«Ich glaube nicht, dass er genervt war, sondern einfach enttäuscht. Das ist ja nachvollziehbar. Er ist ein Spieler, der gerne Fussball spielt und wenn er dies nicht mehr darf, dann ist er enttäuscht», fügt er an.

Gespräch mit Abrashi

Ein Gespräch habe es nach dem Spiel aber nicht gegeben. Er müsse sich nicht erklären, findet Scheiblehner: «Wenn er das nicht begreift, dann ist er fehl am Platz.» Dafür gabs ein Gespräch mit Captain Amir Abrashi. «Ich habe es dem Jungen direkt nach dem Spiel gesagt. Das ist taktisch, das hat nichts mit dir zu tun. Das Wichtigste ist die Mannschaft und dass wir gewinnen», sagt Abrashi nach dem Spiel gegenüber Blick.

«Er ist ein junger Spieler, das ist normal», so der Routinier über Asp Jensens Reaktion. Um dann anzufügen: «Er wird es schon verkraften, er ist ein guter Junge.»