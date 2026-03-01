Lucas Werder Reporter Fussball

Eigentlich sind sich die Fans von Lausanne-Sport gewohnt, dass ihnen im Stade de la Tuilière etwas geboten wird. Nur Thun, YB und Luzern haben in dieser Saison zu Hause häufiger getroffen. Doch gegen den FCB enttäuscht die Waadtländer Offensivabteilung auf ganzer Linie. Nathan Butler-Oyedeji kommt auf insgesamt 14 Ballkontakte und muss schon zur Pause vom Feld. Sturmpartner Seydou Traoré kommt in etwas mehr Spielzeit auf einen einzigen Abschluss, welcher nur ganz knapp nicht im Seitenaus landet.

Nicht mal Zauberer Gaoussou Diakité, im ersten Aufeinandertreffen auf dem Lausanner Kunstrasen noch mit zwei Skorerpunkten, kann die harmlose Offensive beleben. Noch der beste ist Winter-Neuzugang Omar Janneh, der zur Pause ins Spiel kommt und kurz darauf zum Ausgleich trifft.

Allerdings stellt sich die Defensive von Peter Zeidlers Team nicht viel besser an. Beim ersten Gegentor lassen sich Bergvall und Mouanga bei ihrem Pressingversuch viel zu leicht aushebeln. Beim zweiten Gegentor steht der Waadtländer Abwehrchef erneut im Schilf – Note 2. Am Ende holen sich neben Joker Janneh mit Captain Oliver Custodio, Morgan Poaty und FCB-Leihgabe Gabriel Sigua nur gerade vier von 14 bewerteten Lausanner eine genügende Note ab.

Hinweis: Butler-Oyedeji bis 46., Koné bis 46., Lekoueiry bis 54., Sigua bis 63., Traoré bis 82. Minute.

Janneh ab 46., Diakité ab 46., Belomo ab 54. Minute. Mollet ab 63., Kana-Biyik ab 82. Minute (beide zu kurz für eine Bewertung).

Und so haben die FCB-Spieler abgeschnitten

Zuletzt neun Spiele in Serie fehlte der Name von Metinho in der Basler Startelf. Gewonnen hat der FCB davon genau zwei – die beiden Last-Minute-Siege gegen den FCZ. Gegen Lausanne läuft der Brasilianer nach überstandener Bänderverletzung endlich wieder von Beginn an auf und zeigt, warum er beim Noch-Meister so wichtig ist. Als Abräumer vor der Abwehr überzeugt Metinho mit einer starken Zweikampf- und Passquote. Note 5 für den Rückkehrer.

Die streichen auch zwei seiner Teamkollegen ein. Darunter natürlich Doppeltorschütze Giacomo Koloto, der zweimal eiskalt zuschlägt und seine Ambitionen auf dem Stammplatz im Sturmzentrum eindrücklich unterstreicht. Mit Andrej Bacanin überzeugt auch ein anderer Basler Teenie. Der Mittelfeldspieler bereitet den schnellen Führungstreffer vor und lässt sich später mit einem sehenswerten Steilpass beinahe noch einen zweiten Assist gutschreiben. Duranville verpasst aber.



Nicht ganz zur Note 5 reicht es Becir Omeragic. Der Winter-Neuzugang zeigt zwar ein ansprechendes Debüt und deutet an, wie wichtig er für den FCB werden kann. Beim Gegentor stellt sich der Genfer wie die gesamte Basler Hintermannschaft etwas gar passiv an. Die einzige ungenügende Bewertung kassiert Bénie Traoré. Der Flügelspieler lässt die beste Chance auf den dritten Treffer liegen und agiert auch sonst sehr unglücklich im Abschluss. Zudem findet keine seiner fünf Flanken einen Mitspieler – Note 3.

Hinweis: Duranville bis 58., Bacanin bis 70., Koloto bis 74., Metinho bis 74. Minute.

Salah ab 58. Minute. Shaqiri ab 70., Ajeti ab 74., Koindredi ab 74. Minute (alle drei zu kurz für eine Bewertung).

