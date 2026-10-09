Vor seinem Debüt als GC-Trainer erzählt Olaf Janssen eine Anekdote über YB-Coach Gerardo Seoane. Die beiden kennen sich aus ihrer Zeit als Spieler. Der Deutsche will gegen die Berner mutige Hoppers sehen. Hier kommt das GC-Inside.

Björn Lindroos Redaktor Sport

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Es hätte auch einen einfacheren Start gegeben. Zum Auftakt in seine Zeit als GC‑Trainer trifft Olaf Janssen (60) auf YB. «Das ist ein echtes Brett!», weiss auch der Deutsche.

Zum gegnerischen Trainer hat Janssen eine spezielle Verbindung. Denn der Deutsche spielte einst mit Gerardo Seoane (47) zusammen. Zum Ende seiner Spielerkarriere wechselte der damalige Mittelfeldspieler zu Bellinzona und traf dort auf einen jungen Seoane. «Der Spieler, der damals neben mir gesessen hat, war Gerardo Seoane», erzählt er an seiner Vorstellungs-Pressekonferenz. «So habe ich wahrscheinlich ein paar Insider-Tipps», witzelt der Deutsche.

Gratuliert zu seinem neuen Job habe ihm Seoane nicht. Aber er freue sich sehr, ihn zu sehen, so Janssen.

Die grosse Frage

Was wird sich bei GC nach dem Trainerwechsel ändern? Der intensive Pressingfussball von Peter Zeidler (64) funktionierte nur bedingt. Gegen den Ball fordert Janssen ein kompaktes Team. «Gegen den Ball will ich maximale Kompaktheit sehen.»

Ansonsten will der Deutsche aber vor allem den Ball in den eigenen Reihen haben. «Mich als Trainer treibt es an, was wir als Kinder schon wollten: Wir wollen den Ball haben und ihm nicht hinterherrennen. So kann der Gegner auch kein Tor schiessen. Auch wenn der Gegner hoch presst, will ich, dass meine Mannschaft eine Lösung findet.»

Gegen YB dürfte dies erstmal schwer werden. Den Fokus müssen die Hoppers auf die Defensivarbeit legen. Die Offensiv-Maschine der Berner hat bereits 31 Tore geschossen – Liga-Bestwert.

Gesagt ist gesagt

«Im Moment bin ich noch alleine hier und lebe im Hotel. Die Betreuung ist sehr gut. Wir sind dabei, eine Wohnung zu finden. Meine lieben Menschen um mich rum werden das eine oder andere Mal in Zürich vorbeischauen», so Janssen über seine aktuelle Wohnsituation in Zürich.

Die Blick-Prognose

Ein Sieg beim Debüt von Janssen wird zur Herkules-Aufgabe. Denn wenn die YB-Offensive einmal ins Laufen kommt, droht GC Ungemach. Die Hoppers brillieren nicht gerade in der Defensive, zuletzt schenkte Luzern dem Rekordmeister fünf Dinger ein. Dafür sind die Berner hinten anfällig. Es darf ein torreiches Spiel erwartet werden.

Mögliche Aufstellung

Hübel; Stroscio, Pllana, Bettkober, Rissi; Abrashi, Guibelalde, Clemente; Bengondo, Muci, Krasniqi.

Wer fehlt?

Creti, Diaby, Meyer (verletzt), Plange (krank).

Die Klassenbesten

Der Blick-Notenschnitt nach 9 Runden:

Krasniqi 4,2 Guibelalde 4,2 Abrashi 4,0

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Der Schiedsrichter

Sven Wolfensberger leitet die Partie. VAR ist Sandro Schärer.

Der Gegner

Tormaschine YB will auch GC die Bude vollschiessen. Dafür soll die Defensive nach der XXL-Natipause an Stabilität gewinnen. Hier gibts das Inside der Berner.

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10. Runde

Sa., Lugano – Luzern, 18.00 Uhr

Sa., Servette – Sion, 18.00 Uhr

Sa., FCZ – Thun, 18.00 Uhr

So., GC – YB 14.00 Uhr

So., St. Gallen – Lausanne 16.30 Uhr

So., Vaduz – Basel 16.30 Uhr

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