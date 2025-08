Das ist mal eine Ansage von FCZ-Trainer van der Gaag vor dem Auswärtsspiel am Sonntag in Luzern (16.30 Uhr) über seinen neuen Verteidiger. Hier gehts zum FCZ-Inside zur 2. Runde.

FCZ-Trainer Mitchell van der Gaag ist beeindruckt von den Neuzugängen.

Darum gehts Deshalb ist van der Gaag mit Neuzugängen noch vorsichtig

Diesen Hintergrund haben die beiden neuen Verteidiger

Tobias Wedermann Fussballchef

Die News der Woche

Zehn Minuten reichten, damit der FCZ eine souveräne 2:0-Führung letztlich komplett aus den Händen gegeben hat. Während man auf Seiten der Zürcher nach dem Spiel noch etwas rat- und sprachlos gewesen ist, hat Trainer Mitchell van der Gaag (53) die Vorkommnisse gründlich analysiert mit seinem Team: «Wir hatten einen schwierigen Samstagmorgen. Es tat weh. Wir haben viel miteinander gesprochen. Ich hatte das Gefühl, dass wir es uns irgendwann zu bequem gemacht haben und dachten: «Okay, wir sind durch.» Das zeigte sich in kleinen Dingen: Drücken wir weiterhin hoch? Machen wir noch Restverteidigung? Spielen wir noch Konterpässe? Sind wir noch bereit, die 10, 15 Meter zurückzulaufen? Drehst du dem Ball bei einem Freistoss den Rücken zu? Bleibst du vor dem Ball? Bist du fokussiert? Bist du wachsam? Es sind diese Kleinigkeiten. Das sind die Dinge, an denen man normalerweise erkennt, ob ein Team wirklich, wirklich, wirklich gewinnen will und entschlossen ist, etwas zu erreichen.»

Die grosse Frage

Wie fit sind die neuen Spieler? Gleich vier Transfers hat FCZ-Sportchef Milos Malenovic in der Woche nach der Startpleite eingetütet. Der verletzte Stürmer Juan José Perea (25), der junge Offensivspieler Lisandru Tramoni (22) und die Verteidiger Jorge Segura (28) sowie Milan Rodic (34). Besonders mit Rodic und Segura habe man Erfahrung und physische Stärke dazugewonnen, erklärt van der Gaag: «Bei Segura denkst du, wir haben einen neuen Türsteher im Haus, aber er kann auch Fussball spielen. Milan hat 14 Titel gewonnen, hat für Roter Stern Belgrad gespielt. Dort weisst du, was es heisst, unter Druck zu spielen und Titel zu gewinnen.» Ob die beiden gegen Luzern schon zum Zuge kommen, verrät van der Gaag nicht. Es gehe auch darum, ob sie genug fit sind und spielberechtigt. «Wir wollen keine Spieler killen, indem wir sie zu früh bringen, während sie noch nicht bereit sind. Der erste Eindruck ist immer sehr wichtig.»

Gesagt ist gesagt

«Wir sind weiterhin beschäftigt und aktiv auf dem Markt. Es wird auch noch etwas passieren – aber nicht mehr viel», sagt Mitchell van der Gaag über die Kaderplanung und mögliche weitere Verstärkungen.

Mögliche Aufstellung

Brecher; Kamberi, Gomez, Sauter, Rodic; Krasniqi, Reichmuth, Zuber; Markelo, Reverson, Phaëton.

Wer fehlt?

Krasniqi (fraglich), Segura, Rodic, Tramoni (Neuzugänge, fraglich), Huber (gesperrt), Ligue, Perea, Vujevic (alle verletzt).

Neben dem Platz

Wann geht Perea für die Zürcher auf Torejagd? Der 25-jährige Kolumbianer war der absolute Wunschtransfer im Sturm nach der abgelaufenen Leihsaison. Zuerst schien eine Verpflichtung aufgrund der finanziellen Forderung von Stuttgart nicht möglich, doch trotzdem hat es jetzt geklappt. Zur Freude von Klub, Spieler und Fans. Wann er aber einsetzbar ist nach seinem Achillessehnenriss im März, steht noch in den Sternen. Es kann noch Wochen dauern, aber auch Monate. Vor Ende September rechnet man beim FCZ ganz sicher nicht mit Perea.

Hast du gewusst, dass ...

... Goalie Yanick Brecher (32) am Sonntag sein 300. Super-League-Spiel bestreiten wird? Diese Marke haben in der jüngeren Vergangenheit erst zwei Goalies erreicht: FCL-Legende David Zibung (392) und YB-Legende Marco Wölfli (369). 79 Mal ist Brecher dabei bisher ohne Gegentor geblieben.

Aufgepasst auf

Nur gegen St. Gallen trifft er noch lieber als gegen den FCZ: FCL-Neuzugang Matteo Di Giusto (24) hat in seiner Karriere schon fünf Tore gegen seinen Jugendklub geschossen. Nach einem Tor und einem Assist für seinen neuen Klub im Auftakt gegen GC will Di Giusto nun bei seiner Heimpremiere in Luzern am besten gleich die nächsten Skorerpunkte einfahren. «Ich bin überzeugt, dass wir noch sehr, sehr viel Freude an ihm haben werden in Luzern», sagte Trainer Mario Frick nach dem 3:2-Sieg gegen GC.

Der Schiedsrichter

Fedayi San.

Der Gegner

Beim FCL büffelt der japanische Neuzugang Taisei Abe (21) fleissig Deutsch. «Er hat schon den einen oder anderen Brocken rausgehauen», erzählt Trainer Frick. Und der neue Sechser könnte in der Startelf stehen. Hier erscheint das FCL-Inside.

2 Spieltag

Sa., Winterthur – YB, 18 Uhr

Sa., Servette – St. Gallen, 18 Uhr

Sa., Basel – GC, 20.30 Uhr

So., Thun – Lausanne, 14 Uhr

So., Luzern – FCZ, 16.30 Uhr

So., Sion – Lugano, 16.30 Uhr