Der FCZ ist seit acht Spielen in der Liga ohne Niederlage. Die junge Truppe von Marcel Koller ist das Überraschungsteam der Saison und kann sich mit einem Sieg gegen Vaduz Luft verschaffen im Kampf um die Top 6. Hier kommt das FCZ-Inside.

Christian Finkbeiner Stv. Fussballchef

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In der Liga liegen die Zürcher auf dem guten 5. Rang, in einer anderen Tabelle sind sie aber einsame Spitze. Die UBS Youth Trophy des Verbandes führt der FCZ nach 14 Runden überlegen vor GC und Luzern an. Die Zürcher haben Spielern, die 2004 oder später geboren sind und für die Schweiz spielen können, in dieser Saison bislang 4175 Einsatzminuten gewährt – und damit mehr als doppelt so viel wie im Vorjahr zum selben Zeitpunkt. «Das zeigt, dass wir auf die Jungen setzen und mit ihnen arbeiten», sagt Marcel Koller. «Ich bin froh, dass sie zuhören, dass sie aktiv dabei sind und weiterkommen wollen.» Dass der FCZ in dieser Saison auf «Jugend forscht» setzt, hat auch mit dem rigiden Sparkurs des Präsidentenpaars Canepa zu tun.

Die grosse Frage

Wer ersetzt Philippe Kény? «Ich habe ja drei, vier Alternativen», sagt Marcel Koller am Donnerstag an der Pressekonferenz und muss über seinen Spruch selber lachen. Reverson soll zwar wieder fit sein, ob er es aber ins Aufgebot schafft, wollten die Zürcher nicht verraten. Zuletzt wurde der erst 17-jährige Din Ramic zweimal eingewechselt. Wegen des Ausfalls des zweitbesten Saisontorschützen des FCZ (6 Tore) wird Koller nicht alles auf den Kopf stellen: «Nur weil ein Spieler ausfällt, werde ich nicht die ganze Formation ändern.» Auch Kollers Assistent, Carlos Bernegger, ist gesperrt.

Gesagt ist gesagt

«Die Jungen heute sind frecher», sagt Marcel Koller mit einem Lächeln. Er habe früher als junger Spieler die älteren Spieler noch gesiezt. Angesprochen auf die guten alten Zeiten, erzählt Koller, der sein Debüt als GC-Spieler Ende der Siebzigerjahre gab, das eine oder andere Schmankerl von früher. «Wenn man einmal etwas sagen wollte oder lauter wurde, gabs auf die Socken. Oder als wir Runden laufen mussten, wurde ich von den älteren gebremst, als ich diese überholen wollte.» Vor gut zwei Wochen hat Koller seinen 66. Geburtstag gefeiert. Von vielen seiner Spieler könnte er der Grossvater sein.

Die Blick-Prognose

Trotz der positiven Serie und acht Spielen ohne Niederlage wird es für den FCZ eine unangenehme Reise ins Ländle. Vaduz ist ein unbequemer Gegner, das haben die Zürcher bereits im Hinspiel zu spüren bekommen, als sie nur mit Müh und Not 2:1 gewannen. Doch diesmal behält Vaduz die Oberhand – die FCZ-Serie reisst.

Mögliche Aufstellung

Huber; Lichtenstein, Kamberi, Hack, Walker; Schödler; Spadanauda, Reichmuth, Comenencia, Emmanuel; Ramic.

Und wie würdest du aufstellen?

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Wer fehlt?

Kény (gesperrt), Kablan, Krasniqi, Morosov, Volken (alle verletzt). Reverson ist fraglich.

Die Klassenbesten

Der Blick-Notenschnitt nach 14 Runden:

Berisha 4,3 Huber 4,3 Emmanuel 4,3

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Der Schiedsrichter

Geleitet wird die Partie von Hüseyin Sanli, als VAR in Volketswil amtet Lukas Fähndrich.

Der Gegner

Offensiv glänzt Top-Dribbler Lutfi Dalipi (15 Skorerpunkte), defensiv lässt der Aufsteiger aber zu viele Chancen zu. Hier gehts zum Vaduz-Inside.

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15. Runde

15. Runde

Sa., GC – Basel, 18.00 Uhr

Sa., Vaduz – Zürich, 18.00 Uhr

Sa., Servette – Lausanne, 20.30 Uhr

So., Luzern – Lugano, 14.00 Uhr

So., Sion – YB, 16.30 Uhr

So., Thun – St. Gallen, 16.30 Uhr

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