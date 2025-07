Das FCSG-Inside zum Auftakt

St. Gallen startet am Samstag mit dem Kracher in voller Hütte gegen den FCB in die neue Saison (18 Uhr). Neben den neuen Plänen in der Führung gibts auch News zu Top-Stürmer Geubbels und weiteren Spielern im Kader. Hier gehts zum FCSG-Inside.

1/5 Zum Auftakt verletzt: der langjährige Espen-Goalie Zigi. Foto: Pius Koller

Darum gehts Präsident Hüppi kündigt Neuerungen an

Der heis umworbene Geubbels legt sich rein

Christian Finkbeiner Stv. Fussballchef

Die News der Woche

Beim FCSG kommt es in der sportlichen Führung wie von Blick angekündigt zu Retuschen. Nun ist klar: Ab Herbst soll die sportliche Verantwortung zweigeteilt werden, wie Präsident Matthias Hüppi (67) am Tag vor dem Saisonstart gegen Basel mitteilte. Neben dem Sportchef, der sich in Zukunft vollumfänglich um die 1. Mannschaft kümmern soll, wird es einen Verantwortlichen für die Sportentwicklung geben, in dessen Kompetenzbereich fallen unter anderen der Nachwuchsbereich, das Scouting im Nachwuchs oder auch die Frauenabteilung. Welche Personen in Zukunft diese Bereiche verantworten sollen, will der Verwaltungsrat bis Ende September entscheiden und kommunizieren.

Die grosse Frage

Was passiert mit Willem Geubbels (23)? Der beste Torschütze der Ostschweizer der letzten Saison ist heiss umworben und steht vor dem Abgang. Stand jetzt ist er aber noch in St. Gallen. Im letzten Testspiel gegen Villarreal (2:2) hat er sich laut den Verantwortlichen voll reingehängt und auch gegen Basel wird er in der Startaufstellung stehen. Präsident Hüppi will nicht komplett ausschliessen, dass Geubbels auch nach Ende der Transferperiode am 8. September noch in St. Gallen ist – und vielleicht erst in der Winterpause wechselt.

Gesagt ist gesagt

«Wir werden die Balance zwischen sportlichen Ambitionen und wirtschaftlicher Stabilität nicht verlassen», sagt Präsident Matthias Hüppi, der durchblicken liess, dass das Budget für die 1. Mannschaft aufgrund der Nicht-Qualifikation für einen europäischen Wettbewerb im Vergleich zur letzten Saison leicht gekürzt worden ist.

Mögliche Aufstellung

Watkowiak; Gaal, Stanic, May; Neziri; Vandermersch, Görtler, Boukhalfa, Okoroji; Geubbels, Vogt.

Wer fehlt?

Vallci (gesperrt), Ambrosius, Daschner, Fazliji, Witzig, Zigi (alle verletzt). Noah Yannick und Leih-Rückkehrer Nikolaj Möller werden nicht auf der Kontingentsliste gemeldet. Für die beiden wird in den nächsten Wochen eine Lösung gesucht.

Neben dem Platz

Als Teamevent legte der FCSG während der Vorbereitung einen Wandertag im Appenzellerland ein. Dabei übte sich die Mannschaft auch in ländlichen Traditionen wie Jodeln oder Talerschwingen. Dem Vernehmen nach sollen vor allem Willem Geubbels (Jodeln) und Lawrence Ati Zigi (Talerschwingen) auch in diesen Sparten ihr Talent unter Beweis gestellt haben.

Hast du gewusst, dass...

Für das Spiel gegen Basel sind mit Ausnahme von ein paar Plätzen im Gästesektor alle Tickets verkauft. Insgesamt haben die Ostschweizer bisher rund 11'600 Saisonabonnements abgesetzt, das sind rund 500 weniger als zum selben Zeitpunkt vor einem Jahr.

Aufgepasst auf

Alessandro Vogt ist der Gewinner der Vorbereitung. Der 20-jährige Stürmer hat in den Testspielen gegen Brühl (2x) und gegen Darmstadt getroffen und holte gegen Villarreal einen Penalty heraus. Der Lohn: Die Ostschweizer haben ihn mit einem Vierjahresvertrag ausgestattet und gegen Basel wird der wuchtige Angreifer in der Startaufstellung stehen. «Das hat er sich verdient», sagt Trainer Enrico Maassen.

Der Schiedsrichter

Urs Schnyder.

Der Gegner

1 Spieltag

Fr.: FCZ - Sion, 2:3

Sa.: GC - Luzern, 18 Uhr

Sa.: St. Gallen - Basel, 18 Uhr

Sa.: YB - Servette, 20.30 Uhr

So.: Lugano - Thun, 16 Uhr

So., Lausanne - Winterthur 16 Uhr