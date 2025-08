1/5 In Zivil beim Auftaktsieg in St. Gallen: Goalie Zigi (l.). Foto: keystone-sda.ch

Darum gehts Ob Neuzugang Vladi schon ein Liedchen singen musste

Kann Goalie Watkowiak dem verletzten Zigi das Wasser reichen?

Weshalb der 22-jährige Neziri ein Versprechen ist Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Stefan Kreis Reporter Fussball

Die News der Woche

Die Verpflichtung von Lugano-Stürmer Shkelqim Vladi (24). Musste der Neue zum Einstand ein Liedchen trällern? «Nein», antwortet Trainer Enrico Maassen. Aber die Mannschaft werde sich sicher noch etwas Besonderes einfallen lassen, so der Coach mit einem Schmunzeln. Vladi ist da. Und Geubbels bald weg? Dessen Vater setzte vor ein paar Wochen in der renommierten «Equipe» ein Häkchen hinter die Zeit beim FC St. Gallen. Am Samstag gegen Servette wird der Stürmer aber noch zur Verfügung stehen.

Die grosse Frage

Wie gehts Zigi? Der verpasste in seinen mehr als fünf Jahren beim FCSG noch kein einziges Spiel wegen einer Verletzung, nun fehlt der Goalie auch gegen Servette verletzt. Laut Blick-Infos hat sich der 28-Jährige eine Blessur am Fuss zugezogen. Coach Maassen sagt, dass Lawrence Ati Zigi unglücklich ausgerutscht sei. Und er ist optimistisch, dass seine Nummer 1 bald wieder eingreifen kann. Und was, wenn Ersatzkeeper Lukas Watkowiak weiter so stark hält wie beim Saisonauftakt gegen den FCB? «Zigi ist die Nummer 1, und Watti weiss das», antwortet Maassen und erstickt eine Goalie-Diskussion gleich zu Beginn im Keim.

Näher dran als je zuvor: Folge deinem Team und verpasse nichts mehr Blick präsentiert das neue Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine wichtigen News mehr. Jetzt followen! Dafür gehst du am besten auf die Super-League-Seite. Dort kannst du auf der Team-Übersicht dein Team aussuchen und mit einem Klick auf das Plus-Symbol hinzufügen, dich einloggen, die gewünschten Einstellungen vornehmen, und schon bist du ein Follower. Blick präsentiert das neue Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine wichtigen News mehr. Jetzt followen! Dafür gehst du am besten auf die Super-League-Seite. Dort kannst du auf der Team-Übersicht dein Team aussuchen und mit einem Klick auf das Plus-Symbol hinzufügen, dich einloggen, die gewünschten Einstellungen vornehmen, und schon bist du ein Follower. Mehr

Gesagt ist gesagt

«Meine Lieblingsposition ist auf dem Platz!» Auf die Frage an Neuzugang Carlo Boukhalfa (26), ob er lieber auf der Acht, der Zehn oder als hängende Spitze spiele, fackelt der Ex-St.Pauli-Profi ein Feuerwerk ab.

Mögliche Aufstellung

Watkowiak; Gaal, May, Stanic; Vandermersch, Boukhalfa, Görtler, Neziri, Okoroji; Geubbels, Vogt.

Wer fehlt?

Zigi, Ambrosius, Witzig, Daschner, Fazliji (alle verletzt).

Hast du gewusst, dass ...

... Captain Lukas Görtler (31) über gute Französischkenntnisse verfügt und allfällige Beleidigungen der Servette-Spieler souverän kontern könnte? Auch Niederländisch spricht der Bamberger fliessend. Seit seiner Zeit beim FC Utrecht.

Aufgepasst auf

Behar Neziri. Wer in seinem ersten Super-League-Spiel vor 20’000 Menschen gegen den Meister aus Basel derart souverän auftritt wie der 22-Jährige, der ist ein Versprechen für die Zukunft. Mit 13 wechselt Neziri vom FC Augsburg zum grossen FC Bayern, seit Sommer 2023 trägt er Grün-Weiss. Letzte Saison spielte der zentrale Mittelfeldspieler noch beim FC Wil, nun wirft ihn Coach Maassen ins kalte Wasser und schwärmt hinterher in den höchsten Tönen von seinem Juwel.

Der Schiedsrichter

Luca Cibelli.

Der Gegner

In Genf haben sich eigene Fangruppierungen überworfen. Hier erscheint das Servette-Inside!

2 Spieltag

Sa., Winterthur – YB, 18 Uhr

Sa., Servette – St. Gallen, 18 Uhr

Sa., Basel – GC, 20.30 Uhr

So., Thun – Lausanne, 14 Uhr

So., Luzern – FCZ, 16.30 Uhr

So., Sion – Lugano, 16.30 Uhr