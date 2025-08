1/6 Daumen hoch: Taisei Abe integriert sich beim FCL schnell, obwohl er weder viel Deutsch noch Englisch kann. Foto: Martin Meienberger/freshfocus

Darum gehts Frick über Tasei Abe: «Hat schon Brocken rausgehauen»

Wie stehen die Chancen von Shootingstar Ferreira (18)?

Die News der Woche

Am Donnerstag ist es so weit: Der Matchwinner vom Auftaktspiel gegen GC, Lucas Ferreira (18) wird mit einem Profivertrag ausgestattet. Für den Portugiesen, der sich gerade im Einbürgerungsprozess zum Schweizer befindet, geht damit ein Traum in Erfüllung. Und der FCL beweist einmal mehr, dass seine Pipeline an Nachwuchsspielern bestens funktioniert. «Lucas ist ein weiteres Beispiel für die tolle Zusammenarbeit mit unseren Partnerklubs Team Zugerland und SC Kriens und dafür, dass sich harte und konsequente Arbeit auszahlt», erklärt Sportchef Remo Meyer (44). «Er erhält bei uns nun die nötige Zeit, um sich in aller Ruhe weiterzuentwickeln.» Gut möglich, dass Ferreira am Sonntag aber zu einem weiteren Kurzeinsatz kommt. «Er ist ein Jahrgang 2007 und hat sein Debüt gefeiert. Es gab drumherum sehr viele Geschichten über ihn. Die Chancen stehen gut, dass er von der Bank kommt», meint Trainer Mario Frick (50).

Die grosse Frage

Zaubert Matteo Di Giusto (24) auch diese Woche? Der Ex-Winti-Star ist gegen GC sackstark mit je einem Tor und Assist in das neue Abenteuer FCL gestartet. Die Erwartungen sind entsprechend gross für das erste Heimspiel. Nach dem FCSG ist der FCZ sein zweitliebstes Opfer. Fünf Treffer hat er gegen seinen Ausbildungsklub erzielt. Doch: Luzern hat gegen den FCZ nur zwei der letzten zehn Duelle gewonnen.

Gesagt ist gesagt

«Es ist vielleicht generell nicht immer so schlecht, wenn mich mal ein Spieler nicht versteht», scherzt Frick über seinen neuen Mittelfeldspieler Taisei Abe (21). Denn der Japaner versteht bislang weder viel Englisch noch Deutsch. Trotzdem habe ihn das Team schon ins Herz geschlossen. Weil er so offen und eine Frohnatur sei, erklärt der Liechtensteiner. Bis am Mittwoch hatte Abe einen Übersetzer an seiner Seite. Nun ist er auf sich alleine gestellt und büffelt fleissig Deutsch. «Der eine oder andere Brocken hat er schon rausgehauen – wie zum Beispiel ‹Guten Morgen›», erzählt Frick. Die fussballerische Sprache beherrscht Abe aber vollends. «Er verfügt über eine tolle Technik und Übersicht», schwärmt der Trainer. Deshalb schaut es gut aus, dass der Japaner am Sonntag gegen den FCZ in der Startelf stehen wird.

Mögliche Aufstellung

Am Donnerstag hat Frick ein 3-5-1-1 getestet. Darauf angesprochen meint er, dass er in dieser Woche auch die Viererkette trainieren lassen hat. «Wir möchten sehr variabel sein. Aber unsere Abwehr ist ganz klar eine Viererkette.» Ob das auch gegen den FCZ gilt, bleibt abzuwarten.

Blick glaubt eher an eine Dreier- bzw. Fünferkette:

Loretz; Knezevic, Bajrami, Freimann; Abe; Britschgi, Dorn, Owusu, Spadanuda; Di Giusto; Grbic.

Zum Schluss meint Frick noch: «Die Grundordnung wird komplett überschätzt, finde ich.»

Wer fehlt?

Beka (fraglich), Löfgren, Villiger, von Moos (alle verletzt).

Hast du gewusst, dass ...

... FCL-Legende David Zibung (41, aktuell Sportkoordinator bei Gladbach) nur einer von zwei Goalies der jüngeren Vergangenheit ist, die in der Super League mehr als 300 Spiele absolviert haben? 392 sinds bei Zibung, 369 bei Marco Wöfli (ex-YB). FCZ-Goalie Yanick Brecher (32) wird am Sonntag aller Voraussicht nach der Dritte im Bunde.

Aufgepasst auf

Nochmals zur Erinnerung, was Frick nach dem Auftaktsieg gegen GC (3:2) über seinen Aussenläufer Sascha Britschgi (18) sagte: «Eine Wahnsinnsmaschine, ein Debütant, der spielt, als hätte er schon 50 Ligaspiele auf dem Konto.» Der Luzerner dürfte die rechte Aussenbahn erneut von Anfang an beackern.

Der Schiedsrichter

Fedayi San.

Der Gegner

«Ich dachte, wir haben einen neuen Türsteher im Haus»: Das sagt FCZ-Trainer Mitchell van der Gaag über seinen Neuzugang. Ob dieser schon spielt? Hier erscheint das FCZ-Inside.

2 Spieltag

Sa., Winterthur – YB, 18 Uhr

Sa., Servette – St. Gallen, 18 Uhr

Sa., Basel – GC, 20.30 Uhr

So., Thun – Lausanne, 14 Uhr

So., Luzern – FCZ, 16.30 Uhr

So., Sion – Lugano, 16.30 Uhr