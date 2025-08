Mit dem Knüller Basel gegen YB startet am Mittwoch (20.30 Uhr) im Joggeli die neue Fussballwoche. So stehts um die Aufstellung, die Rotationsfrage und den gefährlichen Sturm des Gegners. Das FCB-Inside!

Darum gehts Trainer Magnin äussert sich über Personalie Traoré

So viele Tickets sind für den Fussball-Leckerbissen schon weg

Shaqiri wartet seit halber Ewigkeit auf ein Tor gegen YB

Tobias Wedermann Fussballchef

Die News der Woche

Die erste englische Woche steht für den FCB an: Nach GC folgen YB und Lugano. Danach wird es fast wöchentlich so weitergehen bis mindestens Februar 2026. In welchem Wettbewerb künftig die Spiele unter der Woche stattfinden, entscheidet sich noch in diesem Monat. Am 20. August findet das Playoff-Hinspiel für die Champions-League-Quali im St. Jakob-Park statt. Eine Woche später das Rückspiel. Der Gegner ist nächste Woche bekannt: Entweder der FC Kopenhagen oder Malmö FF.

Die grosse Frage

Ist Bénie Traoré einsatzbereit? «Fraglich», antwortet FCB-Trainer Ludovic Magnin einen Tag vor dem Spiel. Der 22-jährige Flügel ist umgeknickt im Abschlusstraining vor dem GC-Spiel (2:1). «Grundsätzlich ist es nichts Schlimmes, wenn er drei Tage später schon wieder fraglich ist», so der FCB-Coach. Die Tendenz spricht aber für einen weiteren Ausfall von Traoré.

Gesagt ist gesagt

«Wir haben einen klaren Plan für die englischen Wochen, aber die Theorie ist das eine, die Praxis dann das andere», sagt Magnin mit Blick auf mögliche Kader-Rotationen.

Mögliche Aufstellung

Hitz; Tsunemoto, Adjetey, Vouilloz, Schmid; Metinho, Leroy; Shaqiri; Kade, Ajeti, Otele.

Wer fehlt?

Van Breemen, Rüegg (beide verletzt), Traoré (fraglich).

Neben dem Platz

Über 24'000 Tickets sind am Dienstag bereits verkauft für den Knüller vom Mittwoch. Der FC Basel bittet alle Fans, genügend Zeit für die Anreise einzuberechnen, mit einem Verweis zur Situation der öffentlichen Verkehrsmittel: «Auf der Linie 14 fahren zwei Tramersatzlinien mit Bussen aufgrund von Bauarbeiten.»

Hast du gewusst, dass...

Xherdan Shaqiri (33) zum letzten Mal im Mai 2012 gegen YB getroffen hat? In den vier Duellen nach seiner Rückkehr zum FCB lieferte der 125-fache Schweizer Nationalspieler zwar drei Assists, machte aber kein Tor.

Aufgepasst auf

... den neuen Stürmer von YB. Sergio Cordova (27) ist eine 1,90-Meter-Urgewalt. Der andere Stürmer, Chris Bedia, hat bisher noch nicht überzeugt. Deshalb stellt sich die Frage, ob der bullige Venezolaner, den YB letzte Woche verpflichtet hat, bereits am Mittwoch in der Startelf steht.

Der Schiedsrichter

Luca Cibelli.

Der Gegner

Der AC-Milan-Transfer von YB-Rechtsverteidiger Zachary Athekame (20) wird immer konkreter. Ist der Knüller in Basel am Mittwoch seine Dernière? Hier erscheint das YB-Inside.

Der Spieltag

Vorgezogen, 4. Runde:

Mi., Basel – YB, 20.30 Uhr