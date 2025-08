Das sind die Playoff-Paarungen der Champions League

Der FC Basel kennt die letzte Hürde auf dem Weg in die Champions League: Der Schweizer Meister trifft im Playoff auf Kopenhagen (Dänemark) oder Malmö (Schweden). Die Auslosung in Nyon hätte für die Basler besser verlaufen können. Kopenhagen hat nach Bodö/Glimt den zweithöchsten Uefa-Koeffizient der gesetzten Teams. Der 16-fache dänische Meister spielte 2022/23 sowie 2023/24 in der Königsklasse. In der letzten Saison stiess Kopenhagen in der Conference League bis in die Achtelfinals vor und scheiterte dort am späteren Sieger Chelsea. Sowohl gegen Malmö als auch gegen Kopenhagen wäre es das erste Aufeinandertreffen im Europacup für den FCB, der seit 2017 nicht mehr in einer Gruppenphase (neu Ligaphase) der Königsklasse war. Damals war auch Mohamed Elyounoussi Teil des Basler Kaders, heute spielt er für den möglichen Gegner Kopenhagen.

Das Hinspiel findet am 19./20. August in Basel statt, das Rückspiel am 26./27. August dann im Norden. Das sind alle Playoff-Duelle:

Meisterweg:

Ludogorez Rasgrad oder Ferencvaros Budapest – Shkendija oder Karabach

Roter Stern Belgrad oder Lech Posen – Dynamo Kiew oder Pafos

Bodö/Glimt – Sturm Graz

Celtic Glasgow – Kairat Almaty oder Slovan Bratislava

FC Basel – Malmö oder Kopenhagen

Ligaweg: