1/5 Fühlt sich offensichtlich wohl in Basel: Magnin macht lockere Sprüche. Foto: Philipp Kresnik/freshfocus

Darum gehts Magnins Gärnter-Spruch zum neuen Rasen

Das sagt der Trainer zur Frage, ob er nun rotiert

Nimmt ein 19-jähriges Eigengewächs Fahrt auf? Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Die News der Woche

Der Rasen im Joggeli wird in der ersten Augusthälfte zur Baustelle – im positiven Sinn. Der FCB installiert einen Hybridrasen, bei dem Kunstrasenfasern direkt in den Naturrasen eingenäht werden. Das Ziel: ein robuster und langlebiger Untergrund, der der kommenden Mehrfachbelastung standhält.

Für Trainer Ludovic Magnin (46) ist das mehr als eine Randnotiz: «Für meine Spielidee ist der Platz extrem wichtig. Aber ich bin kein Gärtner, der Rasen muss einfach flach sein und darf keine Löcher haben, mehr nicht.» Und er sorgt für einen weiteren Schmunzler, nicht sein erster seit der Ankunft beim FCB: «In Lausanne musste ich nie meine Schuhe putzen – der Platz war immer perfekt, aber klar, jeder Fussballer liebt Naturrasen.» Entscheidend: Die Investition kommt vom Klub selber. Und sie könnte auch Türöffner sein – etwa für Frauen-Spiele im Joggeli, wie der Klub betont.

Die grosse Frage

Wie reagiert der Titelverteidiger nach der Auftaktniederlage? Trainer Magnin lässt sich nicht in die Karten blicken, ob er mit der Aufstellung Impulse setzen will. Er sagt aber klar: «Ich suche keine Sündenböcke nach Niederlagen. Wenn ich was ändere, dann aus Belastungsgründen, nicht wegen der Leistung in St. Gallen.»

Näher dran als je zuvor: Folge deinem Team und verpasse nichts mehr Blick präsentiert das neue Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine wichtigen News mehr. Jetzt followen! Dafür gehst du am besten auf die Super-League-Seite. Dort kannst du auf der Team-Übersicht dein Team aussuchen und mit einem Klick auf das Plus-Symbol hinzufügen, dich einloggen, die gewünschten Einstellungen vornehmen, und schon bist du ein Follower. Blick präsentiert das neue Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine wichtigen News mehr. Jetzt followen! Dafür gehst du am besten auf die Super-League-Seite. Dort kannst du auf der Team-Übersicht dein Team aussuchen und mit einem Klick auf das Plus-Symbol hinzufügen, dich einloggen, die gewünschten Einstellungen vornehmen, und schon bist du ein Follower. Mehr

Gesagt ist gesagt

Der 1. August ist für Ludovic Magnin ein spezieller Tag: «Ich liebe ihn. Früher habe ich immer eine Rakete gezündet. Dieses Jahr gehe ich früh schlafen wegen des Spiels.» Zündet der FCB dafür am 2. August eine Rakete?

Mögliche Aufstellung

Hitz; Tsunemoto, Vouilloz, Adjetey, Schmid; Koindredi, Metinho; Traoré, Shaqiri, Otele; Ajeti.

Wer fehlt?

Rüegg, van Breemen (beide verletzt), Bacanin (Neuzugang, noch nicht spielberechtigt).

Neben dem Platz

Neben dem neuen Hybridrasen gibt es weitere Änderungen im St. Jakob-Park: neue LED-Banden, neue Polstersitze in gewissen Bereichen des Sektors A, leichte Anpassungen im Catering – und sogar Fan-Sofas am Spielfeldrand. Mehr dazu hier.

Hast du gewusst, dass ...

... Basel, seit es die Super League gibt (2003), nur ein einziges Mal zum Saisonstart zweimal hintereinander verloren hat? Das war letzte Saison. Dieses Unheil droht nun erneut. Unheil? Nun, der FCB wurde danach Double-Sieger.

Aufgepasst auf

Von Junior Zé (19) war und ist in Basel sehr viel Positives zu hören, doch wegen seiner Zehenverletzung machte der Stürmer in über einem Jahr kein Super-League-Spiel. In St. Gallen ist er erstmals wieder zum Einsatz gekommen. Der Start eines neuen Aufschwungs des Nachwuchsnationalspielers, der bis Januar 2021 übrigens bei Gegner GC bei den Junioren kickte?

Der Schiedsrichter

Sven Wolfensberger.

Der Gegner

Hier erscheint das GC-Inside.

2 Spieltag

Sa., Winterthur – YB, 18 Uhr

Sa., Servette – St. Gallen, 18 Uhr

Sa., Basel – GC, 20.30 Uhr

So., Thun – Lausanne, 14 Uhr

So., Luzern – FCZ, 16.30 Uhr

So., Sion – Lugano, 16.30 Uhr