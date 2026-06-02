GC wird auch 2026/27 in der Super League mitkicken. Ein Sextett läuft dann allerdings nicht mehr im Dress der Hoppers auf.

Yannick Peng Redaktor Sport-Desk

Knapp zwei Wochen nach der dramatischen Rettung in der Barrage gibt GC bekannt, dass sechs Spieler den Klub verlassen. Mit Jonathan Asp-Jensen (20), Lovro Zvonarek (21) und Dirk Abels (28) sind prominente Namen darunter, die ihren Teil dazu beigetragen haben, dass der Rekordmeister auch kommende Saison in der Super League mitkicken darf.

Asp-Jensen erzielte am 11. April das 1:0 für GC im Kellerduell auf der Winterthurer Schützenwiese gegen den FCW (2:0-Sieg). Abels steuerte zwei Tore bei, als die Hoppers am 12. Mai zu Hause im Letzigrund gegen Winterthur aus einem 0:2 ein 3:2 machten und so den Direktabstieg der Gäste besiegelten. Zvonarek traf am 21. Mai im Barrage-Rückspiel gegen Aarau vor heimischer Kulisse zum 1:0. Durch den 2:1-Erfolg nach Verlängerung gelang dem Team von Trainer Peter Zeidler (63) der Klassenerhalt.

Die von Bayern München an GC ausgeliehenen Offensivkräfte Asp-Jensen und Zvonarek kehren zum deutschen FCB zurück. Unklar ist, wo Abels seine Karriere fortsetzen wird, der Vertrag des Verteidigers läuft im Juni aus.

Neben diesem Trio sind auch für Emmanuel Tsimba (19), Nicolas Glaus (24) und Laurent Seji (21) die GC-Tage vorbei. Stürmer Tsimba schliesst sich nach dem Ende seiner halbjährigen Leihe wieder YB an. Bei Glaus, dem ersten Stellvertreter von Stammgoalie Justin Hammel (25), gilt das Gleiche wie bei Abels. Und Ersatzgoalie Seji hat bei den Verantwortlichen den Wunsch deponiert, den Klub verlassen zu dürfen, dem sind die Hoppers nachgekommen.

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