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Brack Super League
Super League: Dähler bleibt nach Niederlage in Basel positiv
Dähler nach Thun-Niederlage
«Dann reicht es einfach nicht»
Der FC Thun verliert beim FC Basel mit 2:4. Aussenverteidiger Lucien Dähler sieht bei seinem Team gute Ansätze, aber im Moment sind es noch zu wenige.
Publiziert: 09.08.2026 um 19:20 Uhr
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Lucas Werder
Reporter Fussball
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