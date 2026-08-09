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Dähler nach Thun-Niederlage
«Dann reicht es einfach nicht»

Der FC Thun verliert beim FC Basel mit 2:4. Aussenverteidiger Lucien Dähler sieht bei seinem Team gute Ansätze, aber im Moment sind es noch zu wenige.
Publiziert: 09.08.2026 um 19:20 Uhr
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