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Cup-Eklat hat ein Nachspiel
GC-Kurve bleibt für zwei Spiele leer

Bei der Pleite im Cup-Halbfinal gegen Lausanne-Ouchy Mitte April kam es vonseiten der GC-Fans zu heftigen Ausschreitungen. Diese haben nun ein Nachspiel: Die Zürcher erhalten eine Sektorensperre aufgebrummt.
Publiziert: vor 13 Minuten
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Aktualisiert: vor 9 Minuten
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Bei der Cup-Pleite gegen Lausanne-Ouchy Mitte April kam es zu heftigen Ausschreitungen vonseiten der GC-Fans.
Foto: Pascal Muller/freshfocus
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Gian-Andri BaumgartnerRedaktor Sport

Eine Busse von 60'100 Franken und eine Sperre der GC-Fankurve für die nächsten beiden Cup-Heimspiele – so lauten die Sanktionen gegen GC nach den Ausschreitungen vonseiten der Zürcher Anhänger beim Cup-Halbfinal gegen Lausanne-Ouchy von Mitte April, wie der Schweizer Fussballverband am Mittwoch bekanntgibt. Dazu wird eine zusätzliche Sektorensperre auf Bewährung verhängt.

Rund 4000 Fans hatten die Grasshoppers damals auf die Lausanner Pontaise begleitet. Nach dem 2:0 des Heimteams in der 90. Minuten brannten einigen von ihnen die Sicherungen durch: Aus dem Gästesektor flog immer wieder pyrotechnisches Material auf das Spielfeld, dazu kam es auf den Rängen zu heftigen Sachbeschädigungen.

Zudem griffen rund 30 GC-Chaoten nach Spielschluss den eigenen Teambus an und plünderten nach Angaben von Lausanne-Ouchy auch die Kassen der Verpflegungsstände. Beide Klubs prüften im Anschluss rechtliche Schritte gegen die Übeltäter.

Gebüsst wird auch das Heimteam: Aufgrund des Fehlverhaltens der eigenen Fans und «Verstössen gegen die Sicherheitsvorschriften» wird dem Challenge-League-Klub eine Busse von 6400 Franken aufgebrummt. Auch die Anhänger des Heimteams hatten während des Spiels immer wieder Feuerwerk gezündet.

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