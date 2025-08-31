Der FC Lugano duelliert sich am Sonntag vor der Nati-Pause im Wankdorf mit YB (16.30 Uhr). Auf dem Transfermarkt herrscht noch reger Betrieb. Das Update gibts hier im Lugano-Inside.

Darum gehts Verteidiger Papadopoulos ist auf dem Absprung – nach Polen?

Ein Ersatz könnte ein Däne aus der Serie A sein

Die News der Woche

Alarm in der Defensive. Dem FC Lugano gehen die Verteidiger aus. Gegen YB fehlen nicht nur Albian Hajdari (22), der in dieser Woche zu Hoffenheim in die Bundesliga gewechselt ist, sondern sicher auch Damian Kelvin (23). Zudem ist Antonios Papadopoulos (25) fraglich. Der Deutsch-Grieche will zu Legia Warschau wechseln. Lugano hat dem Innenverteidiger aber noch nicht das grüne Licht erteilt. Das bedeutet: Als gelernte Innenverteidiger stehen dem Trainer Mattia Croci-Torti (43) einzig Ayman El Wafi (21) und Lukas Mai (25) zur Verfügung. Auf dem Transfermarkt wartet der Coach dagegen auf eine langersehnte Neuverpflichtung in der Innenverteidigung. Ein Kandidat ist gemäss Blick-Informationen der Däne Tobias Slotsager (19) von Hellas Verona.

Die grosse Frage

Welches Gesicht zeigt Lugano? Der Saisonstart war ein Desaster. Einzig gegen den FC Basel haben sich die Tessiner von ihrer ansprechenden Seite gezeigt. Allerdings sind sie wenige Tage später nicht nur aus der Conference League ausgeschieden, sondern auch aus dem Cup (gegen Cham). Das ist inzwischen zwei Wochen her. Nun geht es im Wankdorf weiter. Ob sich die Männer von Croci-Torti in diesen Tagen erholt haben?

Gesagt ist gesagt

«Mit diesen Veränderungen möchten wir der ersten Mannschaft neue Impulse geben und dem Trainerteam mehr Frische und Energie verleihen», schreibt der Klub. Sehr prominente Konsequenzen hat Luganos Fehlstart entgegen der Erwartungen noch keine gehabt. Trainer Croci-Torti ist genauso wie Sportchef Sebastian Pelzer (44) noch da. Änderungen hat der Klub aber trotzdem vorgenommen. Und zwar hat er den Goalietrainer Riccardo Di Benedetto (50) mit Germano Vailati (44) ersetzt sowie Assistenztrainer Andrea Aletti (36) entlassen.

Mögliche Aufstellung

Saipi; Brault-Guillard, Mai, El Wafi, Alioski; Doumbia, Grgic; Steffen, Bislimi, Pihlström; Behrens.

Wer fehlt?

Papadopoulos, Behrens (beide fraglich). Zanotti, Mahou, Kelvin, Kendouci (alle verletzt).

Blick präsentiert das neue Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine wichtigen News mehr. Jetzt followen! Dafür gehst du am besten auf die Super-League-Seite. Dort kannst du auf der Team-Übersicht dein Team aussuchen und mit einem Klick auf das Plus-Symbol hinzufügen, dich einloggen, die gewünschten Einstellungen vornehmen, und schon bist du ein Follower.

Hast du gewusst, dass ...

… der FC Lugano in dieser Saison in beiden bisherigen Auswärtsspielen vier Gegentore kassiert hat? Davor mussten die Tessiner auswärts in 91 Partien ebenfalls nur zweimal diese Anzahl Gegentreffer hinnehmen.

Aufgepasst auf

Die Frisuren der YB-Flügel Joël Monteiro und Alan Virignius. Treten die beiden wie bei der erfolgreichen Europa-League-Qualifikation im Wankdorf gegen Bratislava nun auch gegen Lugano wieder mit Afrolook auf?

Die Klassenbesten

Blick-Notenschnitt nach 4 Runden (ein Spiel noch ausstehend):

Doumbia 4,5 Grgic 4,3 Mai, Bislimi, Behrens alle 4,0

Der Schiedsrichter

Lukas Fähndrich.

Der Gegner

