Das Projekt des neuen Stadions in Sion war schon bei seiner ersten Präsentation beeindruckend. Doch nun hat Christian Constantin für die finale Fassung, die nun Stadt und Kanton zur Vorabklärung eingereicht wurde, noch einen draufgelegt. Ausser in Sachen Kosten, die waren seit Beginn auf 450 Millionen Franken veranschlagt. Womit das Projekt das mit Abstand teuerste in der Schweizer Sportgeschichte ist: Das Wankdorf kostete 350 Millionen. Der St.-Jakob-Park 250 Millionen. Um die Zahl einzuordnen: Die 2005 eröffnete Münchner Allianz-Arena kostete 340 Millionen …

Wie CC Opposition verhindern will

Das Sittener Kolosseum kostet den Steuerzahler … nichts. Alles wird über Immobilienprojekte privat finanziert. Damit kann man auch nicht in Referendums-Fallen tappen. Opposition gegen den Bau ist natürlich möglich, in Zürich dauert sie ja endlos. Was hat CC präventiv vorgenommen? «Erstens spielen wir im bestehenden Stadion bis zur Eröffnung des Coliseums weiter. In Zürich war der Hardturm abgerissen, bevor die Baugenehmigung für die neue Arena vorlag. Die Leute hatten sich also eine Stadion-freie Realität gewöhnt. In Sion hingegen wird sich für die Menschen nichts ändern. Im Gegenteil! Wir gehen den Bau der Tiefgarage mit Volldampf an. Damit entfallen viele oberirdische Parkplätze. Weshalb ich kaum mit Opposition rechne.» Und auch Stadtpräsident Philippe Varone sowie der Staatsrat sollen dem Projekt wohlwollend gesinnt sein.

Ein bisschen teurer wird das Wahnsinnsding dennoch werden. Wegen der für rund zwanzig Millionen geplanten Achterbahn. Ein Rollercoaster (mit Looping!) neben einem Stadion? Was ist denn da der tiefere Sinn? «Ich rechne mit 250'000 Besuchern pro Jahr, die wegen der Achterbahn kommen. Und wenn die mal schon mal da sind, werden sie sich auch das Stadion anschauen», hofft CC.

Die zweitgrösste geschlossene Arena Europas

Doch warum sollen die Menschen in einen abgelegenen Kanton wie das Walis pilgern? CC rechnet vor: «Wegen der Klimaerwärmung wird Schnee immer mehr zu einem raren Gut. Da brauchte es genügend Höhe. Die haben nicht mehr viele Regionen. Das Wallis hat sie! Die Menschen werden also immer öfters im Winter kommen. Und da hat es ausser allem, was mit Schnee relatiert ist, keine grossen Attraktionen in der Nähe. In der Schweiz sowieso nicht. Aber auch nicht im Grossraum Lyon oder im Piemont. Das Dach des Coliseums ist in zwei Stunden geschlossen, der Boden über dem Rasen in zwei Stunden ausgefahren. Dann ist das Stadion kälteresistent und wir sind bereit, die grossen Stars im Winter in der mit einer Kapazität von fast 33'000 zweitgrössten geschlossenen Arena Europas zu empfangen.» Nur die La-Défense-Arena in Paris ist mit 40'000 Plätzen grösser …

Logisch denkt da CC auch gross in Bezug auf die Stars, von denen er träumt. Denn das Konzerterlebnis mit der Bühne, die dem Sphere in Las Vegas nachempfunden ist, soll gigantisch sein. «Mein persönlich grösster Wunsch ist Bruce Springsteen. Doch ich mag auch Taylor Swift und Ed Sheeran sehr …

Akustik wie in einem 50'000er-Stadion

Okay, zurück zur Realität. Und zum Fussball. In den ursprünglichen Plänen lag die Kapazität des Fussball-Stadions bei 15'000. Nun sind 21'000 daraus geworden. Warum? «Es wäre töricht gewesen, nicht gleich die Nummer fünf des Landes nach Basel, Bern, Genf und Zürich zu werden. Auch aus Länderspiel-technischer Sicht.» So wie die Dinge derzeit liegen, wäre Sion gar die Nummer zwei nach dem Joggeli. Weil es in Bern einen Kunstrasen hat. Das Letzigrund ein Leichtathletik-Stadion ist. Und der Standort Genf als suboptimal gilt. «Kommt hinzu, dass wir eine Akustik anbieten wollen, die der eines 50’000er-Stadions entspricht.» Und: In Sion sei der Rasen jetzt schon der beste der Schweiz.

Wenn alles rund läuft, soll 2028 Baubeginn sein. «Die Bauzeit wird vier Jahre betragen. Also ist das Ziel, das Coliseum auf die Saison 2032/33 in Betrieb zu nehmen», rechnet CC vor. Und das mit einem anderen Namen als «Cervin Coliseum». Man werde den Stadionnanmen natürlich verkaufen, schliesslich werde er international bekannt werden. Also zum Beispiel Allianz Coliseum. Oder Provins Coliseum. Oder Tesla Coliseum. Der Sponsoren-Fantasie sind keine Grenzen gesetzt.

2:19 Eines ist in der Schweiz: Die speziellsten Fussballstadien der Welt