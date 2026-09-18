Das Spiel FC Sion gegen FC Zürich am 19. September 2026 wird kurzfristig auf 18 Uhr vorverlegt. Grund sind behördliche Auflagen und Streit um fehlende Extrazüge. Der FCZ kritisiert die SBB scharf.

Partie zwischen Sion und dem FCZ findet doch früher statt

Partie zwischen Sion und dem FCZ findet doch früher statt

Andri Bäggli Redaktor Sport

Das Chaos um die Anspielzeit der Partie zwischen Sion und dem FCZ geht in die nächste Runde. Eigentlich wäre das Spiel am Samstag um 20.30 Uhr im Wallis angepfiffen worden. Durch die späte Anspielzeit stellt die SBB keinen Extrazug zur Verfügung, da diese ab dieser Saison nur noch zum Einsatz kommen, wenn Regelzüge verkehren. Doch in dieser Woche sorgte genau dieses Thema für Schlagzeilen. Die SBB schrieb in einer Mitteilung, dass eine Baustelle der Grund sei, dass es keinen Extrazug gebe: «Die SBB hat die Swiss Football League bereits frühzeitig im Rahmen der Spielplangestaltung auf die Baustellensituation im Wallis hingewiesen. Nach der Veröffentlichung des Spielplans informierte sie die Liga, den FC Zürich sowie die Fangruppen zudem ausdrücklich darüber, dass für das Spiel FC Sion – FC Zürich am 19. September 2026 kein Fanzug angeboten werden kann»

Der FCZ widersprach dieser Darstellung in aller Deutlichkeit. Es werde von den SBB unterstellt, die Fans und der Klub hätten keine Massnahmen geprüft: «Diese Anschuldigung ist falsch und wird vom FC Zürich zurückgewiesen.» Die SBB verschweige den Fakt, dass es auch ohne Baustelle keinen Extrazug gegeben hätte. Ausserdem habe der FCZ um eine Verlegung der Anspielzeit gebeten, diesem Antrag werde aber nur stattgegeben, wenn eine behördliche Anordnung vorliege.

Genau diese ist jetzt in letzter Minute doch noch erfolgt, wie die Zürcher in einer Medienmitteilung schreiben: «Aufgrund behördlicher Auflagen hat die Swiss Football League (SFL) in Absprache mit den TV-Partnern und den beteiligten Klubs entschieden, dass das Spiel der Brack Super League vom Samstag, 19. September 2026 zwischen dem FC Sion und dem FC Zürich zeitlich vorverschoben wird.» Neu wird das Spiel bereits um 18 Uhr angepfiffen. Zum Schluss betont der FCZ nochmals, dass man sich eigentlich schon früher darum bemüht habe: «Der FCZ hatte bereits am 8. September 2026 bei der SFL eine Vorverschiebung der Partie beantragt. Der Antrag wurde zunächst mit dem Verweis abgelehnt, dass nur eine behördliche Anordnung eine solche Verschiebung möglich macht.»

Einen Extrazug wird es für die Fans trotz der Vorverlegung aber nicht geben. Der Grund dafür bleibt die Baustelle.

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