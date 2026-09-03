Challenge League statt Super League: Ronaldo Dantas Fernandes verlässt den FCL für dieses Saison auf Leihbasis und geht zu Stade-Lausanne-Ouchy.

Cédric Heeb Redaktor Sport

Ronaldo Dantas Fernandes (21) wird vom FC Luzern erneut verliehen. Nachdem der Bruder von FCL-Stammspieler Ruben (23) zwischen März 2025 und Juni 2026 auf Leihbasis beim FC Vaduz spielte, schliesst er sich für diese Saison nun dem Challenge-League-Tabellenführer Stade-Lausanne-Ouchy an.

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Seinen Vertrag bei den Innerschweizern verlängerte der 21-Jährige im Juli um zwei Jahre bis Sommer 2029. «Nun soll Ronaldo Dantas Fernandes in der Saison 2026/27 beim FC Stade Lausanne-Ouchy weitere wichtige Spielpraxis und wertvolle Erfahrungen sammeln», schreibt der Super-Ligist in der Medienmitteilung.

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