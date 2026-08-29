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Bruch zugezogen
FCZ muss lange auf Stammverteidiger verzichten

Ilan Sauter steht FCZ-Trainer Marcel Koller erst Ende Jahr wieder zur Verfügung.
Publiziert: 16:58 Uhr
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Aktualisiert: vor 6 Minuten
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FCZ-Verteidiger Ilan Sauter (links, hier im Match gegen Lugano) fällt lange aus.
Foto: Marusca Rezzonico/freshfocus
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Yannick PengRedaktor Sport-Desk

Ilan Sauter vom FC Zürich verpasst das Super-League-Spiel am Samstag in Lausanne (18 Uhr), wie kurzfristig bekannt wird. Dahinter steckt eine gravierende Verletzung.

Ein im Training erlittener Bruch des Mittelfussknochens hat zur Folge, dass der Innenverteidiger «für rund zwei bis drei Monate» ausfallen wird. Dies vermeldet der derzeitige Tabellenzehnte der Super League etwas mehr als eine Stunde vor dem Anpfiff im Stade de La Tuilière.

Der 25-jährige Sauter wurde von FCZ-Cheftrainer Marcel Koller in den bisherigen fünf Pflichtspielen viermal in die Startelf beordert.

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