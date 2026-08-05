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«Bringt alle Voraussetzungen mit»
GC holt jungen Stürmer aus Italien

Aus der Akademie von Spezia wechselt Diego Ferrazza zu GC. Bei den Hoppers unterschreibt der Stürmer bis 2029.
Publiziert: vor 59 Minuten
|
Aktualisiert: vor 42 Minuten
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Diego Ferrazza posiert ein erstes Mal im GC-Trikot.
Foto: gcz.ch
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Björn LindroosRedaktor Sport

Die Grasshoppers haben den zweiten Neuzugang des Sommers präsentiert. Stürmer Diego Ferrazza (19) kommt aus dem Nachwuchs von Spezia Calcio.

Bei den Hoppers unterschreibt er bis Ende Saison 2028/29 und wird mit der Rückennummer 20 auflaufen. «Er bringt alle Voraussetzungen mit, sich langfristig in der Super League zu etablieren», heisst es in der Mitteilung des Klubs.

«Einen Perspektivspieler dieses Kalibers langfristig an die Grasshoppers zu binden, ist eine grossartige Möglichkeit für uns. Wir geben ihm die Möglichkeit und die nötige Zeit, sich bei uns zu entwickeln und sich in der Super League zu etablieren», wird CEO Richard Feuz in der Mitteilung zitiert.

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