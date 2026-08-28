FCB auch gegen YB ohne Omlin – und Shaqiri auf der Bank?

Der FCB will in Bern den ersten Sieg seit 10 Jahren einfahren. Dabei kann Stephan Lichtsteiner weiterhin auf zwei Abgangskandidaten zählen. Dafür fehlt Goalie Jonas Omlin weiterhin. Das FCB-Inside zur 5. Super-League-Runde.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Basel spielt am Samstag gegen YB in Bern um 20.30 Uhr

Kein Comeback für Jonas Omlin nach Oberschenkelverletzung, trainiert weiterhin individuell

22 Spiele in Folge konnte Basel im Wankdorf nicht gewinnen

Lucas Werder Reporter Fussball

Die News der Woche

Natürlich ist sich auch Stephan Lichtsteiner der Basler Durststrecke in Bern bewusst. Keines der letzten 22 Spiele gegen YB im Wankdorf hat der FCB für sich entscheiden können. «Wir müssen ein perfektes Spiel abliefern», ist sich der Basler Trainer bewusst. «Dafür müssen wir die offensiven Qualitäten von YB eingrenzen.» Nur hinten reinstehen kommt für Lichtsteiner aber nicht infrage. «Wir wollen trotzdem unser Spiel aufziehen», kündigt er an.

Die grosse Frage

Kommt Jonas Omlin (32) gegen YB zu seinem Comeback? Die kurze Antwort: Nein. Nach seiner Oberschenkelverletzung hat der Goalie auch diese Woche nur individuell trainieren können. «Er macht gute Fortschritte, aber wir wollen gerade auch aufgrund des Kunstrasens kein Risiko eingehen, dass er noch länger ausfällt», sagt Lichtsteiner. «Natürlich nervt es ihn, dass er der Mannschaft nicht helfen kann. Aber er unterstützt seine Goalie-Kollegen sehr gut.» Omlin soll ab kommender Woche wieder am Mannschaftstraining teilnehmen können. Seit seiner Sommer-Rückkehr zum FCB hat der Ex-Nati-Goalie vier von fünf Spielen verpasst.

Gesagt ist gesagt

Am Dienstagabend schliesst das Transferfenster der grossen europäischen Ligen. Die beiden grössten Basler Abgangskandidaten Philip Otele (27) und Metinho (23) stehen aber nach wie vor beim FCB unter Vertrag. «Stand jetzt habe ich das Gefühl, dass beide hierbleiben», zeigt sich Lichtsteiner entspannt.

Die Blick-Prognose

Dreimal in Folge musste Xherdan Shaqiri (34) zuletzt auf der Bank Platz nehmen. Vieles deutet darauf hin, dass Stephan Lichtsteiner auch gegen YB zu Beginn auf seinen Captain verzichtet. Vor allem deshalb, weil der FCB-Coach zuletzt kaum Veränderungen in seiner Aufstellung vorgenommen hat. Und alle drei Spiele ohne Shaqiri in der Startelf haben die Basler für sich entschieden.

Mögliche Aufstellung

Salvi; Tsunemoto, Daniliuc, Victory, Cissé; Omeragic; Sow, Metinho, Malachwoski, Olaigbe; Celar.

Wer fehlt?

Die üblichen Verdächtigen ... Neben Jonas Omlin fällt auch Nachwuchskeeper Bennett Hoch (18) nach einer Meniskusverletzung länger aus. Dazu kommen die Langzeitverletzten Coleen Louis, Gabriel Sigua und Kaio Eduardo.

Die Klassenbesten

Der Blick-Notenschnitt nach 4 Runden:

Mirko Salvi 4,7 Becir Omeragic 4,5 Assane Sow 4,3

Hier gehts zur Übersicht aller FCB-Noten.

Der Schiedsrichter

Sandro Schärer kommt zu seinem zweiten Super-League-Einsatz in dieser Saison. In Volketswil wird Fedayi San vor dem VAR-Bildschirm Platz nehmen.

Der Gegner

YB stellt die beste Offensive der Liga. Gegen Basel soll die Tormaschinerie munter weiterlaufen. Auch kommt langsam auf der Abgangsseite bei den Bernern Bewegung rein. Trotzdem haben die Young Boys noch nicht alle Spieler verkauft, die als Transferkandidaten gelten – hier gehts zum YB-Inside.

5 Runde

Sa., Lausanne – FCZ, 18 Uhr

Sa., Servette – Luzern, 18 Uhr

Sa., YB – FCB, 20.30 Uhr

So., Sion – Lugano 14 Uhr

So., St. Gallen – Thun 16.30 Uhr

So., Vaduz – GC 16.30 Uhr