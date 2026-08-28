FCB auch gegen YB ohne Omlin – und Shaqiri auf der Bank?

Darum gehts
- Basel spielt am Samstag gegen YB in Bern um 20.30 Uhr
- Kein Comeback für Jonas Omlin nach Oberschenkelverletzung, trainiert weiterhin individuell
- 22 Spiele in Folge konnte Basel im Wankdorf nicht gewinnen
Die News der Woche
Natürlich ist sich auch Stephan Lichtsteiner der Basler Durststrecke in Bern bewusst. Keines der letzten 22 Spiele gegen YB im Wankdorf hat der FCB für sich entscheiden können. «Wir müssen ein perfektes Spiel abliefern», ist sich der Basler Trainer bewusst. «Dafür müssen wir die offensiven Qualitäten von YB eingrenzen.» Nur hinten reinstehen kommt für Lichtsteiner aber nicht infrage. «Wir wollen trotzdem unser Spiel aufziehen», kündigt er an.
Die grosse Frage
Kommt Jonas Omlin (32) gegen YB zu seinem Comeback? Die kurze Antwort: Nein. Nach seiner Oberschenkelverletzung hat der Goalie auch diese Woche nur individuell trainieren können. «Er macht gute Fortschritte, aber wir wollen gerade auch aufgrund des Kunstrasens kein Risiko eingehen, dass er noch länger ausfällt», sagt Lichtsteiner. «Natürlich nervt es ihn, dass er der Mannschaft nicht helfen kann. Aber er unterstützt seine Goalie-Kollegen sehr gut.» Omlin soll ab kommender Woche wieder am Mannschaftstraining teilnehmen können. Seit seiner Sommer-Rückkehr zum FCB hat der Ex-Nati-Goalie vier von fünf Spielen verpasst.
Gesagt ist gesagt
Am Dienstagabend schliesst das Transferfenster der grossen europäischen Ligen. Die beiden grössten Basler Abgangskandidaten Philip Otele (27) und Metinho (23) stehen aber nach wie vor beim FCB unter Vertrag. «Stand jetzt habe ich das Gefühl, dass beide hierbleiben», zeigt sich Lichtsteiner entspannt.
Die Blick-Prognose
Dreimal in Folge musste Xherdan Shaqiri (34) zuletzt auf der Bank Platz nehmen. Vieles deutet darauf hin, dass Stephan Lichtsteiner auch gegen YB zu Beginn auf seinen Captain verzichtet. Vor allem deshalb, weil der FCB-Coach zuletzt kaum Veränderungen in seiner Aufstellung vorgenommen hat. Und alle drei Spiele ohne Shaqiri in der Startelf haben die Basler für sich entschieden.
Mögliche Aufstellung
Salvi; Tsunemoto, Daniliuc, Victory, Cissé; Omeragic; Sow, Metinho, Malachwoski, Olaigbe; Celar.
Wer fehlt?
Die üblichen Verdächtigen ... Neben Jonas Omlin fällt auch Nachwuchskeeper Bennett Hoch (18) nach einer Meniskusverletzung länger aus. Dazu kommen die Langzeitverletzten Coleen Louis, Gabriel Sigua und Kaio Eduardo.
Die Klassenbesten
Der Blick-Notenschnitt nach 4 Runden:
- Mirko Salvi 4,7
- Becir Omeragic 4,5
- Assane Sow 4,3
Hier gehts zur Übersicht aller FCB-Noten.
Der Schiedsrichter
Sandro Schärer kommt zu seinem zweiten Super-League-Einsatz in dieser Saison. In Volketswil wird Fedayi San vor dem VAR-Bildschirm Platz nehmen.
Der Gegner
YB stellt die beste Offensive der Liga. Gegen Basel soll die Tormaschinerie munter weiterlaufen. Auch kommt langsam auf der Abgangsseite bei den Bernern Bewegung rein. Trotzdem haben die Young Boys noch nicht alle Spieler verkauft, die als Transferkandidaten gelten – hier gehts zum YB-Inside.
Runde
Sa., Lausanne – FCZ, 18 Uhr
Sa., Servette – Luzern, 18 Uhr
Sa., YB – FCB, 20.30 Uhr
So., Sion – Lugano 14 Uhr
So., St. Gallen – Thun 16.30 Uhr
So., Vaduz – GC 16.30 Uhr
Mannschaft
SP
TD
PT
1
BSC Young Boys
4
10
10
2
FC Lugano
3
9
9
3
FC Basel
4
3
9
4
FC St. Gallen
3
2
7
5
FC Sion
3
2
6
6
FC Lausanne-Sport
4
0
5
7
FC Luzern
4
-4
4
8
Servette FC
3
-1
3
9
FC Thun
3
-6
3
10
FC Zürich
4
-6
3
11
Grasshopper Club Zürich
3
-4
1
12
FC Vaduz
4
-5
0