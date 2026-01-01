Der FC Sion spricht den Angehörigen der Brand-Katastrophe von Crans-Montana VS sein Beileid aus.

Der FC Sion gedenkt der Opfer von Crans-Montana

Der FC Sion gedenkt der Opfer von Crans-Montana

Carlo Steiner Redaktor Sport

Der Kanton Wallis wurde in der Silvesternacht Schauplatz einer verheerenden Brand-Katastrophe. Mehrere Dutzend Menschen haben in Crans-Montana VS ihr Leben verloren.

Auch der FC Sion gedenkt der Opfer. «Der FC Sion spricht den Opfern, ihren Familien und allen von dieser Tragödie betroffenen Menschen sein aufrichtiges Beileid aus», schreibt der Walliser Super-Ligist auf seiner Webseite.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Der Klub weist zudem auf die Bitte der Behörden hin, risikobehaftete Aktivitäten zu vermeiden, um das Gesundheitssystem nicht weiter zu belasten.