Brand-Katastrophe im Wallis
Der FC Sion gedenkt der Opfer von Crans-Montana

Der FC Sion spricht den Angehörigen der Brand-Katastrophe von Crans-Montana VS sein Beileid aus.
Publiziert: 14:47 Uhr
|
Aktualisiert: vor 43 Minuten
Brand-Katastrophe im Wallis: Auch der FC Sion ist geschockt.
Foto: keystone-sda.ch
RMS_Portrait_AUTOR_228.JPG
Carlo SteinerRedaktor Sport

Der Kanton Wallis wurde in der Silvesternacht Schauplatz einer verheerenden Brand-Katastrophe. Mehrere Dutzend Menschen haben in Crans-Montana VS ihr Leben verloren.

Auch der FC Sion gedenkt der Opfer. «Der FC Sion spricht den Opfern, ihren Familien und allen von dieser Tragödie betroffenen Menschen sein aufrichtiges Beileid aus», schreibt der Walliser Super-Ligist auf seiner Webseite. 

Der Klub weist zudem auf die Bitte der Behörden hin, risikobehaftete Aktivitäten zu vermeiden, um das Gesundheitssystem nicht weiter zu belasten.

