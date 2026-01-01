Feuertragödie bei einer Silvesterfeier in Crans-Montana VS. Die Polizei bestätigt gegenüber Blick mehrere Tote und zahlreiche Schwerverletzte.

Darum gehts Grossbrand in Crans-Montana während Silvesterfeier, Dutzende Verletzte und Tote

Brand möglicherweise durch Pyrotechnik bei Konzert ausgelöst, Explosion erwähnt

Feuer brach um 1.30 Uhr früh aus, genaue Zahlen unbekannt

Grossbrand in der Le Constellation Bar und Lounge in Crans-Montana VS während einer Silvesterfeier. Laut einem Blick-Leserreporter, der Arzt ist, gibt es Dutzende Verletzte und Schwerverletzte, darunter auch Tote.

Die Einsatzzentrale der Walliser Kantonspolizei bestätigte das Unglück und den Einsatz auf Anfrage. Die Anzahl der Toten, Verletzten und Schwerverletzten sei noch nicht bekannt, so Medienspreche Gaëtan Lathion. Das Feuer sei um 1.30 Uhr früh ausgebrochen.

Möglicherweise wurde der Brand während eines Konzerts durch Pyrotechnik ausgelöst. In Chats wird von einer Explosion gesprochen.

