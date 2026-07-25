Darum freut sich Lugano über Vaduz zum Saisonauftakt

Nun steht die AIL Arena in Lugano auch in der Super League zum ersten Mal im Einsatz. Als Gast: Aufsteiger Vaduz. Im Tessin freut man sich allerdings darüber, wie Blick weiss. Hier kommt das Inside.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft FC Lugano eröffnet Super League in neuer AIL Arena gegen Vaduz

Lugano wählte bewusst einen Gegner mit weniger Auswärtsfans für Premiere

Marktwert von Neuzugang Dereck Moncada (18): rund 2,5 Millionen Euro

Carlo Emanuele Frezza Reporter Fussball

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Nach der Europacup-Premiere beginnt für den FC Lugano nun auch in der Super League eine neue Ära. Gegen den FC Vaduz bestreiten die Bianconeri ihr erstes Ligaspiel in der neu erbauten AIL Arena. Dass ausgerechnet Aufsteiger Vaduz und nicht ein attraktiverer Gegner zur offiziellen Premiere ins Tessin reist, sorgte im Vorfeld vor allem in der Deutschschweiz für Verwunderung. Wie Blick weiss, steckt dahinter jedoch eine bewusste Strategie des Klubs. Lugano bevorzugte einen Gegner, der weniger Auswärtsfans mitbringt als zum Beispiel Basel und Zürich. Das Ziel: Die AIL Arena sollte bei ihrer offiziellen Einweihung in erster Linie von den eigenen Fans und der Tessiner Bevölkerung gefüllt werden.

Die grosse Frage

Feiert Lugano in seiner Premierensaison im neuen Zuhause gleich einen Titel? Vor einem Jahr starteten die Bianconeri noch als einer der grossen Titelfavoriten in die Saison. Doch diese Ambitionen erhielten sehr früh einen argen Dämpfer. Nun nimmt Lugano einen neuen Anlauf – erstmals in der neuen AIL Arena. Ob das mehr Glück bringt?

Gesagt ist gesagt

Ein «sehr schönes Gefühl» nannte Anto Grgic gegenüber «RSI» die Premiere in der AIL Arena am Donnerstag gegen den kosovarischen Vertreter Dukagjini (1:0) im Rahmen der Qualifikation für die Conference League. «Ein perfekter Platz, ein perfektes Stadion», so der Tessiner Mittelfeldspieler. «Das müssen wir zu unseren Gunsten nutzen und wenn möglich hier jedes Spiel gewinnen.»

Die Blick-Prognose

Auf dem Transfermarkt ist beim FC Lugano bislang noch wenig passiert. Entsprechend dürfte sich die Startelf zum Saisonauftakt kaum von jener der vergangenen Spielzeit unterscheiden. Das könnte sich in den kommenden Wochen allerdings noch ändern. Denn an den Wechselabsichten einiger Leistungsträger hat sich nichts geändert. Vor allem Mattia Zanotti und Antonios Papadopoulos streben weiterhin den nächsten Karriereschritt an und könnten den Klub noch verlassen.

Ganz beim Alten ist die Mannschaft dennoch nicht geblieben. Besonders gespannt sein darf man auf Dereck Moncada (18). Der honduranische Flügelstürmer wechselte von Inter Bogotá nach Lugano und gilt als eines der grössten Talente seines Landes. Sein Marktwert wird bereits auf 2,5 Millionen Euro geschätzt. In der Startelf wird er wohl nicht stehen. Trotzdem könnte er zu seinen ersten Minuten kommen.

Mögliche Aufstellung

Von Ballmoos; Papadopoulos, Mai, Bichsel; Zanotti, Bislimi, Grgic, Cimignani; Dos Santos, Steffen; Behrens.

Wer fehlt?

Cassano, Delcroix, Marques (alle verletzt).

Der Schiedsrichter

Alessandro Dudic pfeift die Partie, Johannes von Mandach sitzt vor dem Bildschirm in Volketswil.

Der Gegner

Vaduz ist der klare Aussenseiter der Liga. Trotzdem haben die Ländle-Kicker einige gefährliche Waffen in der Offensive und einen ersten Sieg in der Saison bereits im Gepäck – mehr zu Vaduz gibts hier im Inside.

1 Runde

Sa., Servette – Basel, 18 Uhr

Sa., Lausanne – GC, 18 Uhr

Sa., Luzern – Thun, 20.30 Uhr

So., YB – Sion, 14 Uhr

So., Lugano – Vaduz, 16.30 Uhr

So., St. Gallen – FCZ, 16.30 Uhr