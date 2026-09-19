Trainer Luka Elsner steht vor einer schwierigen Entscheidung: Verliert er die Geduld mit Stürmer Omar Janneh? Nach enttäuschenden Leistungen könnten Neuzugänge Levy Nene und Enzo Molebe eine Alternative für die Startelf werden – das Lausanne-Inside.

Tim Guillemin Redaktor Sport

Die News der Woche

Eine Rückkehr von Nicky Beloko ist noch nicht in Sicht. Zwar hat der Mittelfeldspieler seine Knieprobleme überwunden, doch muss er sich nun erst wieder an eine hohe körperliche Belastung gewöhnen. Es wird bereits tief im Herbst sein, ehe er eine Rückkehr ins Auge fassen kann. Auch Olivier Custodio fällt aufgrund einer Oberschenkelverletzung in den kommenden Wochen aus, die im Zeichen der Nationalmannschaften stehen. Direkt im Anschluss könnte er wieder ins Training einsteigen.

Die grosse Frage

Wird Luka Elsner bei Omar Janneh schliesslich die Geduld verlieren und ihn aus der Startelf nehmen? Das ist nicht ausgeschlossen. Der slowenische Trainer schätzt seinen jungen Mittelstürmer und möchte ihm Vertrauen schenken, doch der Spanier blieb gegen Servette erneut hinter den Erwartungen zurück. Zudem haben die Waadtländer mit den Neuzugängen Levy Nene und Enzo Molebe nun Alternativen für diese Position.

Gesagt ist gesagt

«Wir brauchen unsere Fans. Wir hoffen, sie gegen Lugano wiederzusehen und auf ihre Unterstützung zählen zu können. Die Mannschaft macht Fortschritte, das spüre ich. In dieser Situation hinterfragen wir uns alle selbst – ich an erster Stelle –, sei es taktisch oder hinsichtlich der Herangehensweise», so Luka Elsner. Er schliesst nicht aus, weiterhin mit einer Dreierkette zu spielen – auch wenn das ursprünglich nicht sein Plan war. Doch durch die Verpflichtungen von Etienne Youté Kinkoué und Nicolas Cozza sowie den Verbleib von Karim Sow gewinnt diese Option an Bedeutung.

Die Blick-Prognose

Es fällt schwer, an einen Sieg von Lausanne an diesem Sonntag zu glauben. So gegensätzlich ist die aktuelle Form der beiden Vereine. Selbst der optimistischste Lausanne-Fan würde es kaum wagen, auf seinem Toto-Schein das Kästchen «1» anzukreuzen. Zwar hat die Fussballgeschichte schon oft erlebt, dass Tabellenletzte den Spitzenreiter geschlagen haben, doch in diesem Fall bedarf es schon einer gehörigen Portion Fantasie, um daran zu glauben.

Mögliche Aufstellung

Mastil; Soppy, Kinkoué, Sow, Cozza, Poaty; Koindredi, Koné, Mollet; Nene, Molebe.

Wer fehlt?

Nicky Beloko, Beyatt Lekoueiry, Tyler Fredricson und Olivier Custodio (alle verletzt).

Die Klassenbesten

Der Blick-Notenschnitt nach 8 Runden:

Bah Mendes 4,5 Mouanga 4,33 Poaty 4,13

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Der Schiedsrichter

Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung ist der Schiedsrichter noch nicht angesetzt.

Der Gegner

Wer oder was soll Lugano noch stoppen? Die Tessiner sind in dieser Saison noch ungeschlagen und verfolgen ein grosses Ziel: den Titel. Doch Trainer Mattia Croci-Torti nimmt das M-Wort noch nicht in den Mund – hier gehts zum Lugano-Inside.

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9 Runde

Sa., Luzern – GC, 18.00 Uhr

Sa., YB – Servette, 18.00 Uhr

Sa., FCZ – Sion, 18.00 Uhr

So., Vaduz – Thun 14.00 Uhr

So., Basel – St. Gallen 16.30 Uhr

So., Lausanne – Lugano 16.30 Uhr

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