Auch der FCB-Hauptsponsor ist in der Krise

Der österreichische Finanzdienstleister Bitpanda hat im vergangenen Jahr 14 Millionen Euro Verlust geschrieben. Beim FC Basel nimmt man die wirtschaftliche Entwicklung seines Hauptsponsors aber gelassen.

Darum gehts Bitpanda schrieb 2025 trotz Rekordumsatz 14 Mio. Euro Verlust

Beim FCB gilt der Hauptsponsor bis 2028 als verlässlich

Hohe Sportmarketingkosten gelten als möglicher Verlustgrund

Lucas Werder Reporter Fussball

Nicht nur der FC Basel muss nach schwierigen Monaten unten durch. Auch sein Hauptsponsor Bitpanda steckt mitten in einer grossen Krise. Trotz eines Rekordumsatzes gab der österreichische Finanzdienstleister vor einigen Wochen für das Jahr 2025 einen Verlust von 14 Millionen Euro bekannt. Im Vorjahr hatte die Krypto-Investmentplattform noch einen Gewinn von 62 Millionen ausweisen können.

Die tiefroten Zahlen sind allerdings nicht die einzigen beunruhigenden Nachrichten. Im September verkündete Bitpanda überraschend, dass CEO Lukas Enzersdorfer-Konrad das Unternehmen im ersten Quartal 2027 verlassen und zur Erste Group Bank wechseln werde, obwohl dieser das Amt erst im August übernahm. Laut der «Wirtschaftswoche» werden die jüngsten Entwicklungen um Bitpanda in der Finanzbranche äusserst kritisch gesehen.

Auch Sponsor von Bayern und Arsenal

Doch wie sieht es beim FC Basel aus? Macht man sich Sorgen, dass der Hauptsponsor den bis 2028 laufenden Vertrag womöglich gar nicht erfüllen kann? «Bitpanda ist für den FC Basel 1893 ein geschätzter und verlässlicher Partner, der seinen vertraglichen Verpflichtungen vollumfänglich nachkommt. Wir schätzen die bisherige Zusammenarbeit sehr», teilt der Klub auf Anfrage mit.

Man sei auf die Unterstützung starker und verlässlicher Partner angewiesen, um sportliche, wirtschaftliche und gesellschaftliche Aufgaben wahrnehmen zu können, schreibt der FCB weiter. «Für uns bedeutet Partnerschaft weit mehr als eine vertragliche Zusammenarbeit. Man freut sich gemeinsam über Erfolge und steht sich auch in herausfordernden Zeiten gegenseitig zur Seite. Das gilt für alle unsere Partner und selbstverständlich auch für Bitpanda.»

Laut der «Wirtschaftswoche» dürften Investitionen im Sportbereich wie die Partnerschaft mit dem FC Basel verantwortlich für den Millionenverlust der Krypto-Plattform sein. Im vergangenen Jahr stiegen die Marketingkosten um mehr als die Hälfte auf insgesamt 107 Millionen Euro. Neben dem FC Basel (seit 2025) tritt Bitpanda auch als Partner von Bayern München, Arsenal und der AC Milan sowie der Tennisspieler Alexander Zverev und Stanislas Wawrinka auf.

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