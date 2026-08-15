Der FC Zürich verlängert den Vertrag mit Talent Nevio Di Giusto (21) vorzeitig bis 2031. Bislang absolvierte das Eigengewächs 24 Pflichtspiele für die Stadtzürcher.

Davide Malinconico Redaktor Sport

Wie der FC Zürich am Samstag bekannt gibt, wurde der Vertrag mit Nevio Di Giusto (21) vorzeitig verlängert. Das FCZ-Eigengewächs, das bereits im Alter von elf Jahren zum Klub stiess, war ursprünglich bis 2029 gebunden. Das neue Arbeitspapier läuft nun zwei Jahre länger bis Sommer 2031.

Für die erste Mannschaft der Stadtzürcher absolvierte der Youngster bislang 24 Pflichtspiele, in denen ihm je ein Tor und eine Vorlage gelangen. In der laufenden Super-League-Saison steht für den Youngster aber bisher nur ein 23-minütiger Kurzeinsatz zu Buche.

Noch näher dran am FC Zürich Füge jetzt den FCZ deinen Teams hinzu, um nichts mehr zu verpassen. folgen