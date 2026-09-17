Lugano plant langfristig mit Linksverteidiger Martim Marques. Der 22-Jährige verlängert seinen Vertrag bis 2029.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft FC Lugano verlängert Vertrag mit Martim Marques

Marques absolvierte seit 2023 65 Pflichtspiele für Lugano

In 23 Einsätzen 2025/26 erzielte er ein Tor und sammelte zwei Assists

Nick Rohner Praktikant Sportdesk

Der FC Lugano verkündet in einer Medienmitteilung die Vertragsverlängerung mit Martim Marques (22). Die Bianconeri verlängern das Arbeitspapier des Portugiesen bis 2029. Marques wechselte im Sommer 2023 von Sporting Lissabon ins Tessin und absolvierte seither 65 Pflichtspiele für Lugano.

Der 22-jährige Linksverteidiger soll mit seiner Technik und seinem Offensivdrang langfristig Teil des sportlichen Projekts sein. In der letzten Saison konnte sich Marques beweisen und trug 23-mal das Trikot der Tessiner. Dabei erzielte er einen Treffer und bereitete zwei weitere vor.

Noch näher dran an Lugano Füge jetzt Lugano deinen Teams hinzu, um nichts mehr zu verpassen. folgen