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Bis 2029
Lugano bindet Marques langfristig

Lugano plant langfristig mit Linksverteidiger Martim Marques. Der 22-Jährige verlängert seinen Vertrag bis 2029.
Publiziert: 18:39 Uhr
|
Aktualisiert: 18:49 Uhr
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Tabellenführer Lugano verlängert den Vertrag mit Martim Marques.
Foto: Martin Meienberger/freshfocus

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • FC Lugano verlängert Vertrag mit Martim Marques
  • Marques absolvierte seit 2023 65 Pflichtspiele für Lugano
  • In 23 Einsätzen 2025/26 erzielte er ein Tor und sammelte zwei Assists
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Nick RohnerPraktikant Sportdesk

Der FC Lugano verkündet in einer Medienmitteilung die Vertragsverlängerung mit Martim Marques (22). Die Bianconeri verlängern das Arbeitspapier des Portugiesen bis 2029. Marques wechselte im Sommer 2023 von Sporting Lissabon ins Tessin und absolvierte seither 65 Pflichtspiele für Lugano.

Der 22-jährige Linksverteidiger soll mit seiner Technik und seinem Offensivdrang langfristig Teil des sportlichen Projekts sein. In der letzten Saison konnte sich Marques beweisen und trug 23-mal das Trikot der Tessiner. Dabei erzielte er einen Treffer und bereitete zwei weitere vor.

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