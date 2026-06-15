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Bewegung bei Meister Thun
Drei Leihrückkehrer und zwei neue Profis

Der FC Thun stattet zwei Jugendspieler mit einem Profivertrag aus, dazu kehren drei Akteure von einer Leihe zurück. Mit Noah Rupp kehrt zudem ein Spieler zu seinem Stammverein zurück.
Publiziert: vor 59 Minuten
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Aktualisiert: vor 54 Minuten
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Layton Stewart ist einer von fünf «Neuen» beim FC Thun.
Foto: Urs Lindt/freshfocus
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Julian SigristRedaktor Sport

Der FC Thun verkündet zum Trainingsstart gleich mehrere personelle Neuerungen. Mit Leo Stucki (18) und Simon Lengen (19) unterschreiben zwei Jugendspieler der Berner Oberländer ihren ersten Profivertrag. Beide gehörten in der abgelaufenen Spielzeit der U21 an. Während Goalie Stucki in 13 Partien zum Einsatz kam, kürte sich Lengen mit 30 Toren zum besten Torschützen der 2. Liga interregional.

Gleichzeitig kehren mit Torhüter Dario Wälti (20) und Offensivakteur Layton Stewart (23) zwei Spieler von ihren Leihen zurück. Wälti absolvierte in der vergangenen Saison 13 Partien für den SC Kriens in der Promotion League, Stewart kam aufgrund von Verletzungen nur zu fünf Einsätzen für den AFC Wimbledon in der dritthöchsten englischen Liga.

Mit Mathias Tomas (25) kehrt ein dritter Akteur von seiner Leihe zurück. Der uruguayische Mittelfeldspieler verbrachte die letzte Saison bei Apoel Nikosia und befindet sich nun in Gesprächen mit anderen Klubs, weshalb er beim Trainingsauftakt fehlt. Bereits fest steht zudem der Abgang von Noah Rupp (22), dessen Kaufoption nicht gezogen wird. Er kehrt zum Karlsruher SC zurück.

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