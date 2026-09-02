Darum gehts
- FCZ-Verteidiger Chris Kablan riss sich am Dienstag das Kreuz- und Seitenband.
- Die Verletzung passierte in der 29. Minute ohne gegnerische Einwirkung.
- Kablan fehlt den Zürchern in den nächsten rund neun Monaten.
Im Spiel vom Dienstag zwischen dem FC Zürich und dem BSC Young Boys hat sich der Zürcher Verteidiger Chris Kablan (31) in der 29. Minute ohne gegnerische Einwirkung das Knie verdreht.
Die Diagnose ist bitter: Wie der FCZ in einer Medienmitteilung bekannt gibt, hat sich der 31-jährige Abwehrspieler unter anderem das Kreuz- und das Seitenband gerissen. Kablan wurde bereits operiert und wird den Zürchern voraussichtlich rund neun Monate fehlen.
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