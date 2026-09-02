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Bereits operiert
Schock-Diagnose für FCZ-Kablan

Im Spiel vom Dienstag zwischen dem FCZ und YB hat sich der Zürcher Verteidiger Chris Kablan das Knie verdreht. Die Diagnose ist heftig!
Publiziert: vor 48 Minuten
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Chris Kablan fällt rund neun Monate aus.
Foto: Philipp Kresnik/freshfocus

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • FCZ-Verteidiger Chris Kablan riss sich am Dienstag das Kreuz- und Seitenband.
  • Die Verletzung passierte in der 29. Minute ohne gegnerische Einwirkung.
  • Kablan fehlt den Zürchern in den nächsten rund neun Monaten.
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Nick RohnerPraktikant Sportdesk

Im Spiel vom Dienstag zwischen dem FC Zürich und dem BSC Young Boys hat sich der Zürcher Verteidiger Chris Kablan (31) in der 29. Minute ohne gegnerische Einwirkung das Knie verdreht.

Die Diagnose ist bitter: Wie der FCZ in einer Medienmitteilung bekannt gibt, hat sich der 31-jährige Abwehrspieler unter anderem das Kreuz- und das Seitenband gerissen. Kablan wurde bereits operiert und wird den Zürchern voraussichtlich rund neun Monate fehlen.

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