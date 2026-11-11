Noch ein Walliser Bub lässt die Sion-Herzen höher schlagen

Dank Théo Berdayes ist der FC Sion richtig walliserisch geworden. Doch wer ist dieses Eigengewächs mit vier Torbeteiligungen beim 4:0 in Vaduz? Wenn man mit ihm spricht, hat man das Gefühl: immer noch der Junge von nebenan.

Darum gehts Nach Jan Kronig und Kreshnik Hajrizi hat der FC Sion mit Théo Berdayes einen dritten Walliser Stammspieler

Berdayes hat portugiesische Wurzeln und ist im Niemandsland des Chablais aufgewachsen

Trainer Didier Tholot lobt Berdayes' tadellose Einstellung

Alain Kunz Reporter Fussball

Die Ländle-Bilanz ist krass: Théo Berdayes (24) spielt den öffnenden Pass zu Donat Rrudhani, der das 1:0 vorbereitet. Er köpfelt den Ball im eigenen Strafraum zu Rilind Nivokazi, der von dort zu seinem 70-Meter-Lauf ansetzt. Er setzt Ilyas Chouaref für das 3:0 in Szene. Und er macht das 4:0 selbst.

Vier Torbeteiligungen! «Schön. Aber beim zweiten Tor macht Nivo doch alles alleine. Und wenn ich einige Pässe besser gespielt hätte, wären es wohl noch mehr Punkte gewesen.» So ist er, der Junge aus Saint-Maurice im Chablais. Also der unbekannten Walliser Region irgendwo zwischen Genfersee und Martigny. Wo die Rhone die Kantone Waadt und Wallis teilt und das grosse braune Tourismusschild «Valais Wallis» am Autobahntunnel hängt.

Berdayes ist wie das Dorf: unscheinbar und leise. Seine eigene Leistung herunterspielend, relativierend.

«Wer nicht performt, landet auf der Bank»

Dabei hat er sich auf seiner Position in der Dreierkette hinter Winsley Boteli gegen namhafte Konkurrenz durchzusetzen: Franck Surdez, Donat Rrudhani, Josias Lukembila, Benjamin Kololli, Liam Chipperfield, Fodé Sylla, Ilyas Chouaref.

Die häufigsten Fixstarter sind Chouaref und Rrudhani. Und dann folgt bereits Berdayes. «Da herrscht gesunde Konkurrenz. Wir wollen alle spielen. Und doch verstehen wir uns sehr gut. Jeder weiss: Wer nicht performt, riskiert, im nächsten Spiel draussen zu sein. Was aber auch bedeutet: Wer auf der Bank sitzt, hat immer Einsatzchancen.»

Es ist ein echter Walliser, der sich da durchgesetzt hat. Der dritte nach dem Oberwalliser aus Brig, Jan Kronig (26), und dem kosovarischen Nationalspieler Kreshnik Hajrizi (27) aus Chippis bei Sierre. «Ich durfte im Europacup in der Johan-Cruyff-Arena spielen und das sogar zusammen mit den Walliser Kids Kresh und Jan. Nun wollen wir aber mehr!»

Berdayes, der Bescheidene

Mehr? Das heisst im Wallis meistens: Cupsieger. Das war man ja 13-mal. Aber nur zweimal Meister. «Warum nicht einen Titel gewinnen? Wir alle hier wissen um die Cup-Geschichte des FC Sion.» Und die Meisterschaft? «Im Moment ist es schwierig, mit Lugano mitzuhalten. Doch wenn die mal einen Fauxpas haben und wir so weitermachen – warum nicht?» Der Rückstand der Walliser beträgt aktuell acht Punkte.

Grosse Träume wie diese hat jeder Fussballer. Echte Bescheidenheit nicht. Bei Berdayes ist sie Wesensmerkmal seines Charakters. Etwa, wenn er sagt: «Ich war nie der Beste meiner Generation.» Aber er ist der, der es geschafft hat. «Er hat verstanden, dass er mehr arbeiten muss als andere, dass dies wichtiger ist als reines Talent», erinnert sich Christian Zermatten, der ehemalige Nachwuchschef des FC Sion und dreifacher Interimstrainer des Fanionteams. «Diese Geisteshaltung hat es ihm erlaubt, auf ein Niveau zu kommen, das andere, die begabter waren, nicht erreicht haben.»

Tholot: «Théo hat das Scheinwerferlicht verdient»

Auch Trainer Didier Tholot hebt das hervor: «Théos Einstellung ist immer tadellos. Weshalb er selbst dann nicht abfällt, wenn er mal weniger gut spielt. Eine solche Garantie liebt ein Trainer. Und er motzt nie, egal, was passiert.» In Vaduz hat der Mann mit portugiesischen Wurzeln dreieinhalb Skorerpunkte gesammelt. Was auch den Franzosen aufstellt: «Théo steht praktisch nie im Scheinwerferlicht, ist aber ungemein wichtig fürs Team. Er hat es verdient, mal im Vordergrund zu stehen.»

Berdayes’ Sternstunde war Vaduz. Fast schon unsterblich machen könnte er sich aber im nächsten Spiel: zum Beispiel mit dem Siegtor im Rhone-Derby gegen Servette. Denn Sion brennt auf den ersten Sieg gegen die Genfer seit 2021. 13 elend viele Anläufe waren fruchtlos.

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