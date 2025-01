«Bei mir wurden 37,1 km/h gemessen» FCSG-Geubbels kanns im Sprint mit Mbappé aufnehmen

Willem Geubbels (23) gehört zu den schnellsten Stürmern der Super-League-Geschichte. Was den 20-Millionen-Mann ausgebremst hat. Was er tut, wenn er abschalten will. Und warum vor zehn Jahren nicht viel für eine Profi-Karriere sprach.

Publiziert: 20:43 Uhr | Aktualisiert: vor 6 Minuten