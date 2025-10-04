DE
FR
Abonnieren

Bei Ibra muss er lange überlegen
Villiger rankt die besten Stürmer

FC-Luzern-Spieler Lars Villiger ist nach einer Knieverletzung zurück und rankt die besten Stürmer.
Publiziert: vor 8 Minuten
Teilen
Kommentieren
Die Highlights des 7. Spieltags der Super League und das Topspiel der Challenge League
In diesem Artikel erwähnt
FC Luzern
FC Luzern
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen