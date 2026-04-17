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Bei Einsatz mit U21 verletzt
Luzern-Mittelfeldspieler fällt wochenlang aus

Der FC Luzern muss in den nächsten Wochen auf Demir Xhemalija verzichten. Er hat sich bei einem Spiel mit der U21-Mannschaft verletzt.
Publiziert: vor 36 Minuten
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Hat sich einen Muskelfaserriss zugezogen: Demir Xhemalija.
Foto: Martin Meienberger/freshfocus

In der Super League ist Demir Xhemalija (19) in dieser Saison nur einmal zum Einsatz gekommen. Als der FC Luzern Anfang November 6:0 gegen GC gewann, stand er 13 Minuten auf dem Platz. Nun ist fraglich, ob er zu weiterer Einsatzzeit kommen wird.

Wie Luzern mitteilt, hat er sich am vergangenen Mittwoch beim Einsatz mit der U21 einen Muskelfaserriss an den Hamstrings zugezogen. Der Mittelfeldspieler wird rund drei bis vier Wochen ausfallen. Ob er in dieser Saison noch einmal auflaufen kann, hängt gemäss Klub vom Regenerationsverlauf ab.

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