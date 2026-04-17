Luzern-Mittelfeldspieler fällt wochenlang aus

In der Super League ist Demir Xhemalija (19) in dieser Saison nur einmal zum Einsatz gekommen. Als der FC Luzern Anfang November 6:0 gegen GC gewann, stand er 13 Minuten auf dem Platz. Nun ist fraglich, ob er zu weiterer Einsatzzeit kommen wird.
Wie Luzern mitteilt, hat er sich am vergangenen Mittwoch beim Einsatz mit der U21 einen Muskelfaserriss an den Hamstrings zugezogen. Der Mittelfeldspieler wird rund drei bis vier Wochen ausfallen. Ob er in dieser Saison noch einmal auflaufen kann, hängt gemäss Klub vom Regenerationsverlauf ab.
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