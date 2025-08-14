Erfreuliche Neuigkeiten für die Fussballer des FC Winterthur: Der schlechte Rasen auf dem Trainingsplatz neben der Schützenwiese wird ausgetauscht. In der Vergangenheit musste der Klub auf Plätze der regionalen Quartiervereine ausweichen.

Bald kein Trainingsexil mehr für die Winti-Profis

Der abgenutzte Naturrasenplatz auf der Schützi (unten rechts) wird ersetzt. Foto: Sven Thomann

Baustelle Schützenwiese. Und zwar nicht, weil die geplante Stadionerweiterung verfrüht beginnt, sondern weil der Trainingsplatz gleich daneben ein Upgrade erhält.

«Die Stadt Winterthur als Besitzerin der Schützenwiese lässt den stark abgenutzten Naturrasen auf dem Trainingsplatz und die dazugehörige Lichtanlage ersetzen», gibt der FCW auf seinen sozialen Medien bekannt. Der Trainingsplatz erhält zudem eine neue Drainage. Auch eine moderne LED-Anlage wird installiert. Die Bauzeit soll sich wetterabhängig bis in den Spätherbst erstrecken.

Während der Bauzeit weicht die 1. Mannschaft mehrheitlich auf den nahe gelegenen «Flüeli» vom Quartierverein SC Veltheim (2. Liga) oder ins Stadion aus. Neu ist das für die Spieler des FC Winterthur nicht. Weil der Zustand des Rasens im Frühling kaum geordnetes Training zugelassen hatte, suchte die Mannschaft von Uli Forte bereits damals nach Alternativen und landete im Stadtteil Töss auf dem Reitplatz. Etwas, das nach Abschluss der Bauarbeiten auf der Schützenwiese nicht mehr nötig sein sollte.

