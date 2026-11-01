Gegen Vaduz (0:3) verhinderte Jonas Omlin mit mehreren starken Paraden ein noch grösseres Debakel. Gegen GC (0:0) rettete der Rückkehrer dem FCB einen Punkt. Und gegen Lugano? Da greift der Basler Schlussmann ein erstes Mal daneben. Das Tessiner Tor zum 0:2 muss Omlin auch auf seine Kappe nehmen, der Schuss von Cimignani ist durchaus haltbar. Es ist nicht die einzige Unsicherheit des FCB-Goalies, der die Note 3 kassiert.

Die bekommen noch drei weitere Basler. Dazu gehören einmal mehr die beiden Aussenverteidiger Clément Michelin und Moussa Cissé, die weiter die grosse Schwachstelle bleiben. Insbesondere Michelin, über dessen Seite beide Tore fallen, scheint mit dem Stellungsspiel immer wieder überfordert. Bei Cissé bleiben weiterhin seine Flanken das grosse Problem, wie schon gegen GC kommt keine einzige beim Mitspieler an.

Trotz Pleite ist es am Ende sogar ein einigermassen vernünftiger Basler Auftritt. Der zuletzt formschwache Flavius Daniliuc scheint wieder etwas an Sicherheit gewonnen zu haben. Und Philip Otele, in den vergangenen Wochen meist nur Edelreservist, darf sich sogar wieder einmal in die Torschützenliste eintragen lassen. Zu mehr als der Note 4 reicht es aber keinem FCB-Profi.

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