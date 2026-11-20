Als was wurde Bahereba Guirassy (20) im Zusammenhang mit Serhou Guirassy (30), dem Superstar von Borussia Dortmund, nicht alles bezeichnet! Als kleiner Bruder. Als Onkel. «Irgendwo habe ich sogar gelesen, dass Serhou mein Vater sein soll, weil er zehn Jahre älter ist», sagt der YB-Flügel lachend.

Je nach Suchmatrix ist die KI-Antwort auf die Frage nach der Verwandtschaft: «Ja, Bahereba Guirassy hat einen älteren Bruder: Serhou Guirassy.» Die Farben der beiden Vereine passen auch zu gut zusammen. Aber nichts da! Alles Märchen. «Wir sind nicht verwandt. Auch nicht entfernt», stellt Bahereba klar. «Was nicht unbedingt erstaunen muss, denn der Name ist in Guinea doch recht geläufig.»

4300 bis 6700 Menschen tragen ihn in dem Land mit 15 bis 18 Millionen Einwohnern, so genau weiss man es nicht. Damit liegt Guirassy auf Platz 166 der häufigsten Namen. Einer von 2700 Guineern heisst Guirassy.

Von Herba zu Bahereba – oder doch Baherba?

Am 31. August wurde der Neuzugang unter dem Titel «Herba Guirassy verstärkt die Young Boys» offiziell verkündet. Doch alsbald kam die Korrektur: Der Neue heisse nicht etwa Herba, sondern Bahereba. Das führt dazu, dass er auf Transfermarkt Bahereba heisst, beim französischen Fussballverband und bei der Uefa Herba. Der Spieler stellt klar: Herba ist die Kurzform. «Mein offizieller Name ist Bahereba. Deshalb wollte ich, dass das korrigiert wird.» Auf seinem Instagram-Profil nennt er sich Baherba.

Klarer ist: Mit Guirassy hat sich YB ein ziemliches Juwel geangelt. Das zeigt die bisherige Karriere des 20-Jährigen. Das zeigen auch seine ersten Spiele in Gelbschwarz: sieben Super-League-Matches, zwei Tore, zwei Assists.

Wie wäre es mit dem Doppelsturm Guirassy-Guirassy?

Mit 13 verlässt er seine Geburtsstadt Angers (Fr) und zieht zum Klub der sogenannten Kanarienvögel im eine Autostunde entfernten Nantes. «Ich lebte dort im Centre de Formation und ging nur an den Wochenenden nach Hause», erzählt der junge Mann. «Die Nähe machte es einfach, meine Familie oft zu sehen.»

Guirassy könnte auch noch für Guinea auflaufen. Dazu sagt er: «Ich war schon als ganz Junger in den französischen Vorselektionen. Doch erstmals aufgeboten wurde ich erst für die U19.» Es folgt die U21 mit dem Debüt im März dieses Jahres. Allerdings: Er war im aktuellen U21-Nati-Aufgebot nicht dabei, nur auf Pikett. Gedanken über einen immer noch möglichen Nationenwechsel macht er sich nicht – trotz der Verlockung eines guineischen Doppelsturms Guirassy-Guirassy. «Ich lasse mir Zeit dafür und konzentriere mich momentan nur auf meinen neuen Klub YB.»

Bei YB herrscht Ordnung

Da wurde er von der ersten Sekunde an gut aufgenommen. Vor allem aber ist YB ein Klub, in dem Ruhe und Ordnung herrschen. Was bei Guirassys vormaligem Klub ganz anders war. In Nantes herrscht seit Jahren das blanke Chaos. Nicht erstaunlich, wollte der Guineer trotz seines Vertrags bis 2028 dort weg.

Der FC Nantes wird seit 14 Jahren von Ex-Lausanne-Boss Waldemar Kita (73) präsidiert. Seine Bilanz ist eine Katastrophe: Er hat die Fans seit 14 Jahren gegen sich. Er weigert sich beharrlich, einen kompetenten Sportdirektor einzustellen. Er verbrachte wegen des Verdachts auf Steuerhinterziehung ein paar Tage im Gefängnis. Das Trainerkarussell lief so schnell, da wäre es sogar dem Christian Constantin der früheren Jahre schwindlig geworden. Kita hat das Nachwuchscenter in eine Sackgasse manövriert. Er hat sich mit der Region und seinem Sohn Franck völlig überworfen. Er ist bereit, den Klub zu verkaufen, doch alle Verhandlungen mit Interessenten scheiterten. Und zu schlechter Letzt ist der achtfache französische Meister aus der Ligue 1 abgestiegen und vegetiert nun mehr schlecht als recht in der Ligue 2 dahin.

Kein Wunder, will ein Kanarienvogel weg aus diesem Käfig. Guirassy sagt dazu: «Ich habe ganz einfach ein Projekt gesucht, in dem ich aufblühe und Fortschritte machen kann, wo ich wachsen kann. In einem Umfeld, das mir zusagt und wo ich wieder Spass am Fussball habe.»

Mit dem Privatjet nach Bern

Guirassys Marktwert ist durch seine persönlich starken zwei Saisons in der Ligue 1 mit 39 Spielen, vier Toren und einem Assist auf zwischenzeitlich rund acht Millionen Euro gestiegen. Weshalb YB für ihn, je nach Quelle, drei bis fünf Millionen hinblättern musste. Einen höheren Transferwert haben nur Sions Winsley Boteli und Guirassys Teamkollege Alvyn Sanches.

Welchen Stellenwert die Berner der Unterschrift Guirassys unter das Arbeitspapier beimassen, zeigt auch, dass sie ihn «aus zeitlichen Gründen» mit dem Privatjet einfliegen liessen. «Aber das ist für mich kein Thema. Ich kann mich weiter verbessern. Und ich will YB helfen, erfolgreich zu sein.»

Guirassy darf jetzt in einer Offensive spielen, die im Moment fast nach Belieben trifft. Man spürt es: Er geniesst seine neue Destination. Frei wie ein Vogel.

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