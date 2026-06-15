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Aus traurigem Grund
Der FCZ-Topskorer fehlt beim Trainingsauftakt

Philippe Kény ist ein Kandidat auf einen lukrativen Sommertransfer. Aber das ist nicht der Grund, warum er beim ersten Mannschaftstraining unter Marcel Koller fehlt.
Publiziert: vor 23 Minuten
|
Aktualisiert: vor 17 Minuten
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Philippe Kény hat seinen Vater verloren.
Foto: Freshfocus

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Philippe Kény (27) verpasst FCZ-Trainingsauftakt wegen Tod seines Vaters
  • Kény erzielte in der Saison 2025/26 13 Tore für den FC Zürich
  • Wechsel ins Ausland möglich, auch Cheveyo Tsawa gilt als Transferkandidat
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Florian RazReporter Fussball

Ein Trauerfall verhindert, dass Philippe Kény (27) beim Trainingsauftakt des FC Zürich dabei ist. Der FCZ-Topskorer der abgelaufenen Saison (13 Tore) hat seinen Vater verloren und bleibt darum dem ersten Training auf dem Rasen unter Marcel Koller (65) fern.

Ausser Kény fehlte natürlich Livano Comenencia (22), der soeben das erste Tor für Curaçao an einer Weltmeisterschaft erzielt hat. David Vujevic (19) hat noch Ferien, weil er zuletzt mit der kroatischen U21 unterwegs war.

Ob Kény die Saison bei den Zürchern bestreiten wird, ist offen. Der Senegalese ist ein Kandidat für einen lukrativen Transfer ins Ausland. Dasselbe gilt für Cheveyo Tsawa, der beim Trainingsauftakt allerdings mit dabei war.

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