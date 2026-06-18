Der FC Winterthur geht das Abenteuer Challenge League nach dem Abstieg mit einigen Veränderungen an. Nun ist klar, dass unter anderem Pajtim Kasami den Klub verlässt.

Simon Strimer Reporter & Redaktor Sport

Dass Winterthur das aufgeblähte Kader der letzten Saison verkleinern wird, war klar. Nun gibts konkrete Neuigkeiten: Der einstige Winti-Junior Pajtim Kasami (34) geht. Ex-FCZ-Verteidiger Mirlind Kryeziu (29) verlässt die Eulachstädter nach einem halben Jahr wieder. Und Rechtsverteidiger Dario Ulrich (28) ist nach eineinhalb Jahren in Winterthur ebenfalls weg.

So standen zum Trainingsauftakt unter Patrick Rahmen 27 Spieler auf dem Rasen. Bereits länger bekannt waren die Abgänge von Stefanos Kapino, Randy Schneider, Basil Stillhart, Silvan Sidler, Lukas Mühl, Bafodé Dansoko, Adrian Durrer, Carmine Chiappetta und den beiden ausgeliehenen Andrin Hunziker (Basel) und Rhodri Smith (YB).

So gab es Platz für neue Gesichter. Neben dem bisherigen Königstransfer Antonio Marchesano (35) und Rückkehrer-Goalie Markus Kuster (32) erhalten viele Junge aus dem eigenen Nachwuchs die Chance im Profiteam. Yannis Odin (17), Sambou Camara (19), Giuliano Foro (18), Niko Cavka (16), Tobias Okafor (19) heissen sie.

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