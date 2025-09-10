DE
Auf Leihbasis
FCSG-Flügel geht in die Türkei

Kevin Csoboth wechselt auf Leihbasis in die Türkei.
Foto: Pascal Muller/freshfocus

Obwohl das Schweizer Transferfenster für Neuankömmlinge geschlossen ist, können weiterhin Spieler in Ligen wechseln, wo dieses noch offen ist. Genau das macht Kevin Csoboth (25) vom FC St. Gallen. Der Flügel wechselt auf Leihbasis in die Türkei zu Genclerbirligi Ankara. Die Türken besitzen aber keine Kaufoption für Csoboth.

Der Ungare ist im letzten Sommer zu den Espen gestossen. In der abgelaufenen Spielzeit hat der Offensivspieler in 31 Ligaspielen ein Tor und eine Vorlage geliefert. Beim FCSG besitzt er noch einen Vertrag bis 2028.

