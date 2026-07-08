Zeidler über seine Spielidee

«Als ich im Mai gekommen bin, ging es ums Überleben – und wir haben überlebt. Ich lerne die Spieler noch immer nach und nach kennen. Klar haben wir unsere Ideen, dass wir als Team auftreten, dass wir einen guten Zusammenhalt haben. Wir trainieren aber noch verschiedene Formationen. Wir spielen sicher mit vier Spielern hinten. Aber grosse Sprüche, wie wir spielen mache ich keine. Wir müssen besser werden, um konkurrenzfähig zu sein, das ist klar.»