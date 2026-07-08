Die PK ist zu Ende
Die anwesenden Journalisten haben keine Fragen mehr – GC-Mediensprecher Brütsch erklärt die Pressekonferenz deshalb für beendet. Wir danken für das Interesse und wünschen noch einen schönen Tag.
Deléchat: «Ich arbeite zu 150 Prozent für die Bridge Football Group»
«Atlas war mein früheres Unternehmen, aber ich bin da nicht mehr involviert. Ich arbeite 150 Prozent für die Bridge Football Group.»
Zeidler über seine Spielidee
«Als ich im Mai gekommen bin, ging es ums Überleben – und wir haben überlebt. Ich lerne die Spieler noch immer nach und nach kennen. Klar haben wir unsere Ideen, dass wir als Team auftreten, dass wir einen guten Zusammenhalt haben. Wir trainieren aber noch verschiedene Formationen. Wir spielen sicher mit vier Spielern hinten. Aber grosse Sprüche, wie wir spielen mache ich keine. Wir müssen besser werden, um konkurrenzfähig zu sein, das ist klar.»
Deléchats über den Kontakt zu den Fans
«Wir brauchen eine enge Verbindung zu den Fans. Sie sind am wichtigsten. Wir werden mit ihnen sprechen. Das ist uns sehr wichtig.»
Ludovic Deléchat, ist der Campus nicht zu teuer?
«Wir wissen, was der Campus kostet. Er ist aber wohl die beste Infrastruktur der Schweiz.» Aber man werde schauen, wie man auch da Kosten sparen könne.
Deléchat über die Reaktion der anderen Klubs
«Die anderen Klub können auch von einem Flagschiff wie GC probieren. Sie hätten nie die gleichen Ressourcen, wenn sie einfach für sich wären. In Italien sind sie glücklich damit, das bringt ihnen auch viel Aufmerksamkeit.»
Deléchat: «Amir ist GC»
«Ich glaube, dass wir eine interessante Jugendakademie haben, aber wir werden das Team auch verstärken, auch wenn wir spät gekommen sind. Wir haben volles Vertrauen in Zeidler und sind froh, dass Amir bleibt. Amir ist GC – es ist wichtig, dass er die Leidenschaft an die jungen Spieler weitergeben kann. Eine News kann ich aber geben: Dominik Papic hat bis 2030 verlängert. Wir wollen besser sein als im letzten Jahr.»
Deléchat zu möglichen Transferzielen
«Wir haben ein gewisses Budget für neue Spieler und sind mit einigen auch in Verhandlungen. Wir können vielleicht auch ein paar Spieler verkaufen und so Geld machen.» Zeidler fügt an: «Wir sind auf der Suche nach neuen Spielern. Einige wichtige Spieler von der letzten Saison sind nicht mehr da. Wir haben viele junge Spieler, aber ich spüre auch, dass viele Gespräche laufen. Wir haben noch zwei Wochen und werden auch danach noch Transfers tätigen können»
«Es wird keinen klassischen Sportchef geben»
«Wir arbeiten ohne klassischen Sportchef. Das ist alles zentralisiert auf einen technischen Berater in Holland, der die Rekrutierungen vornimmt. In den Verhandlungen ist dann der CEO wichtig. Auch der Trainer wird involviert sein. Alain wird nicht mehr für uns arbeiten.»
Deléchat: «Jugend ist eine klare Vision»
«Wir sind uns des Defizits bewusst, aber sind überzeugt, dass wir das verringern können. Das Stadion ist ein wichtiger Faktor, dazu kommen kommerzielle Einnahmen, das Community-Building. Eine klare Vision von uns ist die Jugend. Früher könntest du die Klasse der GC-Spieler fühlen – das wollen wir wiederherstellen. Ich hatte Gänsehaut auf dem Campus und wir brauchen Leute, die das auch fühlen.»