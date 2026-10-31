Die News der Woche
«Dem FCB gehen vor GC-Spiel die Flügelspieler aus», titelte Blick vergangene Woche. Nun fällt gegen Lugano mit dem gelbgesperrten Kazeem Olaigbe (23) ein weiterer Spieler für die Aussenbahn aus. Doch es gibt aus Basler Sicht auch erfreuliche Nachrichten: Asane Sow (20) nimmt nach überstandener Sprunggelenksverletzung seit Donnerstag wieder am Mannschaftstraining teil und soll bereits dieses Wochenende wieder im Kader stehen. «Wir müssen vorsichtig sein, aber er wird im Team sein», kündigt Trainer Slavisa Jokanovic (58) an. Mit drei Toren und vier Vorlagen in sieben Spielen ist der junge Italiener der Basler Topskorer.
Die grosse Frage
Was passiert beim FCB auf den Aussenverteidiger-Positionen? Mit Moussa Cissé, Clément Michelin, Keigo Tsunemoto, Coleen Louis und Kevin Rüegg stehen Slavisa Jokanovic fünf Spieler für die beiden Abwehrseiten zur Verfügung. Bislang setzte der FCB-Coach jeweils immer auf Cissé und Michelin, der zuvor gesetzte Tsunemoto ist vorerst nur noch Joker. «Wir haben die Spieler gewählt, die wir als beste Option gesehen haben», blick Jokanovic auf die ersten drei Partien unter ihm zurück. Mit Cissé und Michelin sei er ganz zufrieden. «Sie machen viel Arbeit fürs Team», so der Serbe. Für das Spiel gegen Lugano seien aber alle fünf Aussenverteidiger eine Option für die Startelf.
Gesagt ist gesagt
Während sich einige seiner Spieler diese Woche eine Partie an den Swiss Indoors vor Ort angeschaut haben, hat Slavisa Jokanovic auf einen Besuch in der St. Jakobshalle verzichtet. «Mir gefällt Tennis nicht. Es geht mir zu lange und ist langweilig», so der FCB-Trainer. Das Spiel seines Landsmann Novak Djokovic gegen Jan-Lennard Struff (7:6, 5:7, 6:7) habe er aber trotzdem vor dem TV mitverfolgt. «Djokovic ist der beste Sportler in der Geschichte meines Landes», hält der Serve fest.
Die Blick-Prognose
Gross mit Albian Ajeti (29) beschäftigt hat sich Slavisa Jokanovic bislang nicht. Aber auch der FCB-Coach weiss: «Er wird gegen uns extra motiviert sein.» Nach einer schwierigen Saison in Basel hat der Stürmer in Lugano zurück zum Toreschiessen gefunden. Sechs Mal hat er in bislang 363 Minuten für die Tessiner getroffen. Das sind gleich viele Tore wie in den letzt 47 Einsätzen für Basel. Hinzu kommt, dass vom FCB verliehene Stürmer immer gerne gegen ihren Stammklub treffen. Vergangenen Saison traf Andrin Hunziker (23) in Diensten des FC Winterthur gegen Basel. 2018 schenkte der damals an St. Gallen verliehen Cedric Itten dem FCB sogar einen Doppelpack ein. Die Blick-Prognose: Ausgerechnet Ajeti schiesst den FCB am Sonntag noch tiefer in die Krise.
Mögliche Aufstellung
Omlin; Michelin, Victory, Daniliuc, Cissé; Shaqiri, Omeragic, Metinho, Otele; Koloto, Celar.
Wer fehlt?
Nach seiner vierten Gelben Karte verpasst Kazeem Olaigbe das Gastspiel im Tessin. Auch Ersatzgoalie Mirko Salvi muss mit Oberschenkelproblemen Forfait geben. Gabriel Sigua und Kaio Eduardo befinden sich weiterhin im Aufbau.
Die Klassenbesten
Der Blick-Notenschnitt nach zehn Runden:
- Asane Sow 4,4
- Jonas Omlin 4,3
- Akpe Victory 4,1
Der Schiedsrichter
Johannes von Mandach leitet die Partie. VAR ist Anojen Kanagasingam.
Der Gegner
Lugano gewinnt derzeit auch ohne Glanz. Beim 3:2 in Thun feierte der Leader bereits den zehnten Sieg im elften Ligaspiel. Besonders Albian Ajeti sorgt als Joker für Gefahr. Die Tessiner sind noch ungeschlagen und entsprechend schwer zu bezwingen. Hier gehts zum Lugano-Inside.
Runde
- Sa., GC – Vaduz, 18.00 Uhr
- Sa., St. Gallen – Servette, 18.00 Uhr
- Sa., Luzern – Sion, 20.30 Uhr
- So., YB – FCZ, 14.00 Uhr
- So., Lausanne – Thun, 16.30 Uhr
- So., Lugano – Basel, 16.30 Uhr
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Lugano
11
25
31
2
BSC Young Boys
11
17
25
3
FC Sion
11
7
22
4
FC Zürich
11
-3
17
5
Servette FC
11
2
16
6
FC St. Gallen
11
-4
16
7
FC Basel
11
-3
14
8
FC Luzern
11
-6
12
9
FC Thun
11
-11
10
10
FC Vaduz
11
-1
9
11
Grasshopper Club Zürich
11
-13
9
12
FC Lausanne-Sport
11
-10
6