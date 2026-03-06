Darum gehts
- FCZ sichert sich 4-Millionen-Anleihe, Besitzerwechsel bis 2026 geplant
- Claudio Cisullo ist nicht Hauptinvestor
- FCZ hat 4,8 Millionen CHF Schulden gegenüber Dritten
Eine Meldung aus der Finanzpresse sorgt am Freitagmorgen für Aufsehen in der Schweizer Fussballszene. Die «Finanz und Wirtschaft» meldet, FCZ-Verwaltungsrat Claudio Cisullo solle Haupt- oder Alleininvestor einer Anleihe im Wert von 4 Millionen Franken sein, die der Klub neu herausgibt.
Das wäre insofern bemerkenswert, da Cisullo bislang Abstand davon genommen hatte, sich beim FC Zürich finanziell zu engagieren. Dass «Verwaltungsrat und Lead Independent Director Claudio Cisullo Hauptinvestor dieser Anleihe» sei, «entspricht nicht den Tatsachen», schreibt der FCZ denn auch in einer Reaktion auf die Story.
Nach Blick-Informationen ist klar: Es wurden Investoren gefunden. Die bis Donnerstag angebotene 4-Millionen-Anleihe wurde vollständig gezeichnet. Die Finanzspritze stellt den Klub trotz Verbindlichkeiten von 4,8 Millionen gegenüber Dritten auf stabilere Füsse.
Das ist für Cisullo wiederum von Belang. Der Unternehmer, der auch im VR von Blick-Herausgeberin Ringier sitzt, hat den Auftrag, dem Präsidentenehepaar Canepa dabei zu helfen, einen neuen Besitzer für den FCZ zu finden, und hat mit seinem «CC Trust Group»-Family-Office die Anleihe aufgesetzt. Der Besitzerwechsel soll in naher Zukunft über die Bühne gehen.
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
28
33
65
2
FC St. Gallen
28
20
51
3
FC Lugano
28
12
49
4
FC Basel
28
7
46
5
BSC Young Boys
28
4
42
6
FC Sion
28
8
41
7
FC Luzern
28
1
33
8
FC Lausanne-Sport
28
-3
33
9
FC Zürich
28
-15
31
10
Servette FC
28
-7
30
11
Grasshopper Club Zürich
28
-13
24
12
FC Winterthur
28
-47
15