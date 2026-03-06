DE
Anleihe gezeichnet
Millionen-Spritze für den FCZ – aber nicht von Cisullo

Neues Geld für den FC Zürich: Investoren zeichnen Anleihen in der Höhe von 4 Millionen Franken. Kurzzeitige Verwirrung gabs um die Rolle von Verwaltungsrat Claudio Cisullo.
Publiziert: 17:35 Uhr
|
Aktualisiert: vor 23 Minuten
FCZ-Präsident Ancillo Canepa und Klub-Verwaltungsrat Claudio Cisullo (r.).
Foto: Nico Ilic/freshfocus

  • FCZ sichert sich 4-Millionen-Anleihe, Besitzerwechsel bis 2026 geplant
  • Claudio Cisullo ist nicht Hauptinvestor
  • FCZ hat 4,8 Millionen CHF Schulden gegenüber Dritten
RMS_Portrait_AUTOR_1052.JPG
Christian FinkbeinerStv. Fussballchef

Eine Meldung aus der Finanzpresse sorgt am Freitagmorgen für Aufsehen in der Schweizer Fussballszene. Die «Finanz und Wirtschaft» meldet, FCZ-Verwaltungsrat Claudio Cisullo solle Haupt- oder Alleininvestor einer Anleihe im Wert von 4 Millionen Franken sein, die der Klub neu herausgibt.

Das wäre insofern bemerkenswert, da Cisullo bislang Abstand davon genommen hatte, sich beim FC Zürich finanziell zu engagieren. Dass «Verwaltungsrat und Lead Independent Director Claudio Cisullo Hauptinvestor dieser Anleihe» sei, «entspricht nicht den Tatsachen», schreibt der FCZ denn auch in einer Reaktion auf die Story.

Nach Blick-Informationen ist klar: Es wurden Investoren gefunden. Die bis Donnerstag angebotene 4-Millionen-Anleihe wurde vollständig gezeichnet. Die Finanzspritze stellt den Klub trotz Verbindlichkeiten von 4,8 Millionen gegenüber Dritten auf stabilere Füsse.

Das ist für Cisullo wiederum von Belang. Der Unternehmer, der auch im VR von Blick-Herausgeberin Ringier sitzt, hat den Auftrag, dem Präsidentenehepaar Canepa dabei zu helfen, einen neuen Besitzer für den FCZ zu finden, und hat mit seinem «CC Trust Group»-Family-Office die Anleihe aufgesetzt. Der Besitzerwechsel soll in naher Zukunft über die Bühne gehen.

