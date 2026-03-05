DE
FR
Abonnieren

Einspruch gegen Sperre
Darf FCZ-Verteidiger Kamberi gegen Servette wieder mittun?

Nach seiner Roten Karte im Spiel gegen YB ist FCZ-Verteidiger Lindrit Kamberi für drei Spiele gesperrt worden. Dagegen haben die Zürcher Einspruch eingelegt – die Sanktion ist vorübergehend auf Eis gelegt.
Publiziert: vor 14 Minuten
Kommentieren
Rote Karte: Lindrit Kamberi fliegt am Sonntag bei der Niederlage des FC Zürich in Bern vom Platz.
Foto: Zamir Loshi/freshfocus
Gian–Andri_Baumgartner_Online Redaktor_Blick Ringier_3.jpg
Gian-Andri BaumgartnerRedaktor Sport

Kann der FC Zürich schon am Samstag wieder auf Lindrit Kamberi zählen? Ja, zumindest wenn der endgültige Entscheid über die Sperre gegen den Zürcher Verteidiger nicht vor der Partie gegen Servette gefällt wird. Der Grund: Der FCZ hat Einsprache gegen die von der Liga verhängte Sanktion eingelegt. Diese hat eine aufschiebende Wirkung – Kamberi ist somit bis zum Entscheid des Präsidenten der SFL-Disziplinarkommission spielberechtigt.

Der 26-Jährige hat am Sonntag beim Spiel gegen YB (0:3) wegen einer Notbremse die Rote Karte gesehen und ist einen Tag später für drei Spiele gesperrt worden, weil sein Foul in den Augen der Liga eine «Gefährdung der körperlichen Unversehrtheit seines Gegenspielers» darstellt. Einen Teil der Sanktion hat der 26-Jährige im Spiel gegen Lausanne am Mittwochabend (1:2) schon abgesessen – ob er nun noch zwei weitere Spiele aussetzen muss, wird sich zeigen.

Noch näher dran am FC Zürich

Füge jetzt den FCZ deinen Teams hinzu, um nichts mehr zu verpassen.

Erfahre mehr zu den Super-League-Klubs
Alle Storys zum FC Zürich
Nichts verpassen
Alle Storys zum FC Zürich
Alle Storys zur Super League
Nichts verpassen
Alle Storys zur Super League
Hier gibts die wichtigsten Transfernews
Was läuft bei wem?
Hier gibts die wichtigsten Transfernews
Die wichtigsten News zum internationalen Fussball
Blick in die Top-Ligen
Die wichtigsten News zum internationalen Fussball
Füge weitere Klubs hinzu

Du folgst bereits deinem Lieblingsverein aus der Super League? Füge zusätzlich auch Teams aus der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen hinzu, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!

Du folgst bereits deinem Lieblingsverein aus der Super League? Füge zusätzlich auch Teams aus der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen hinzu, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!

Hier deinem Team folgen
In diesem Artikel erwähnt
FC Zürich
FC Zürich
Super League
Super League
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        FC Zürich
        FC Zürich
        Super League
        Super League