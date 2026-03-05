Nach seiner Roten Karte im Spiel gegen YB ist FCZ-Verteidiger Lindrit Kamberi für drei Spiele gesperrt worden. Dagegen haben die Zürcher Einspruch eingelegt – die Sanktion ist vorübergehend auf Eis gelegt.

Gian-Andri Baumgartner Redaktor Sport

Kann der FC Zürich schon am Samstag wieder auf Lindrit Kamberi zählen? Ja, zumindest wenn der endgültige Entscheid über die Sperre gegen den Zürcher Verteidiger nicht vor der Partie gegen Servette gefällt wird. Der Grund: Der FCZ hat Einsprache gegen die von der Liga verhängte Sanktion eingelegt. Diese hat eine aufschiebende Wirkung – Kamberi ist somit bis zum Entscheid des Präsidenten der SFL-Disziplinarkommission spielberechtigt.

Der 26-Jährige hat am Sonntag beim Spiel gegen YB (0:3) wegen einer Notbremse die Rote Karte gesehen und ist einen Tag später für drei Spiele gesperrt worden, weil sein Foul in den Augen der Liga eine «Gefährdung der körperlichen Unversehrtheit seines Gegenspielers» darstellt. Einen Teil der Sanktion hat der 26-Jährige im Spiel gegen Lausanne am Mittwochabend (1:2) schon abgesessen – ob er nun noch zwei weitere Spiele aussetzen muss, wird sich zeigen.

