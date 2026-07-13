Mouhamed El Bachir Ngom verlässt GC nach einem halben Jahr schon wieder und wechselt nach Belgien. Für den neuen Präsidenten war das Angebot «zu bedeutend, um es abzulehnen.»

Gian-Andri Baumgartner Redaktor Sport

Mouhamed El Bachir Ngom setzt seine Karriere in Belgien fort: Der bisherige GC-Verteidiger wechselt auf die kommende Saison hin zu KAA Gent nach Belgien, wo er einen Vertrag bis im Sommer 2031 unterschreibt.

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Der 26-Jährige ist im vergangenen Februar vom lettischen Verein FC Riga zu den Grasshoppers gestossen und hat sich in der Verteidigung der Zürcher sofort zum Stammspieler entwickelt: Insgesamt 18-mal ist er für GC aufgelaufen.

Das Tor in der 110. Minute

Sein einziges Tor im GC-Dress war ein äusserst wichtiges: Ngom schoss die Grasshoppers in der 110. Minute des Barrage-Rückspiels gegen Aarau vom Penalty-Punkt aus zum Ligaerhalt – ein Moment, der den GC-Fans noch lange in Erinnerung bleiben dürfte.

Dennoch erfolgt nun sein Abgang, wobei er GC aufgrund seines Vertrags bis 2029 etwas Geld in die Kassen spülen dürfte. «Das Angebot des KAA Gent war aus finanzieller Sicht zu bedeutend, um es abzulehnen», erklärt der neue GC-Präsident Ludovic Deléchat (39) in der Mitteilung. Eine genaue Summe nennt er nicht – der Marktwert des Senegalesen wird auf eine knappe Million Franken geschätzt.

Sein erstes Pflichtspiel könnte Ngom für seinen neuen Arbeitgeber schon bald bestreiten: Lange vor dem Saisonstart der belgischen Meisterschaft trifft Gent in der zweiten Runde der Conference-League-Qualifikation in zehn Tagen auf LNZ Tscherkassy aus der Ukraine.

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