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«Ich hätte es nicht geglaubt»:Amir Abrashi emotional nach 300. GC-Spiel

«Hätte es nicht geglaubt»
Das sagt GC-Captain Abrashi über seinen Meilenstein

Amir Abrashi hätte einst kaum mit 300 Pflichtspielen für GC gerechnet. Beim 8:0 im Cup gegen Grenchen feiert der Captain das Jubiläum und spricht darüber, was es ihm bedeutet.
Publiziert: vor 1 Minute
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Amir Abrashi: Eine GC-Legende lässt sich feiern.
Foto: Philipp Kresnik/freshfocus
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Benjamin GwerderRedaktor Sport

Zwei Trikots hat Amir Abrashi (36) an diesem Samstagabend zu verschenken. Es sind viel zu wenige. Nach seinem 300. Pflichtspiel für GC wollen nämlich besonders viele Fans ein Leibchen des Captains ergattern. «Wenn ich es hätte, würde ich es allen geben», sagt er. Stattdessen bleibt für die anderen ein gemeinsames Foto.

Abrashi ist nach dem 8:0 im Cup gegen Grenchen zum Geniessen zumute. Das Weiterkommen ist gesichert und das Jubiläum mit einem Kantersieg gefeiert. Dabei hätte er vor einigen Jahren selbst kaum darauf gewettet, diese Marke zu erreichen. «Es sind keine einfachen Jahre gewesen.» Jetzt sei er deshalb umso mehr «unheimlich stolz und dankbar, dass ich für den Klub spielen darf».

Schwierige Jahre hielten ihn nicht auf

Als 20-Jähriger gibt Abrashi 2010 sein GC-Debüt. Er gewinnt den Cup, wechselt nach Freiburg und kehrt nach einem leihweisen Abstecher zu Basel zu den Hoppers zurück. Seither führt er die Mannschaft als Captain an. Besitzer, Trainer und Mitspieler kommen und gehen. Abrashi bleibt. Dreimal muss er mit GC in die Barrage, dreimal gelingt mit ihm der Ligaerhalt.

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Deshalb freut es den Kämpfer, wie seine Mannschaft die Aufgabe gegen Grenchen anpackt. Schon nach dem Aufwärmen seien die Spieler in der Kabine still und konzentriert gewesen. Genau diese Haltung verlangt er auch gegen einen Unterklassigen. «Dass das die Jungs professionell angegangen sind, ist das Wichtigste.»

Ein Wunsch für die Fans

Der hohe Sieg im Solothurner Uhrenmekka soll auch helfen, ihn und seine Mannschaft auf die nächsten Aufgaben und Spiele vorzubereiten: In einer Woche geht es nach Basel. Was GC dort braucht? «Definitiv Punkte.»

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Brack Super League 2026/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Lugano
FC Lugano
10
24
28
2
BSC Young Boys
BSC Young Boys
10
15
22
3
FC Sion
FC Sion
10
6
19
4
FC St. Gallen
FC St. Gallen
10
-2
16
5
FC Zürich
FC Zürich
10
-4
14
6
Servette FC
Servette FC
10
1
13
7
FC Basel
FC Basel
10
-3
13
8
FC Luzern
FC Luzern
10
-5
12
9
FC Thun
FC Thun
10
-10
10
10
FC Vaduz
FC Vaduz
10
0
9
11
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
10
-13
8
12
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
10
-9
6
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
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Grasshopper Club Zürich
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