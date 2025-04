1/5 Wer nur zwei Siege aus 15 Spielen hole, müsse sich in Frage stellen, sagt Sion-Präsident Christian Constantin, sich und seinen Sohn und Sportchef Barthélémy meinend. Foto: keystone-sda.ch

Darum gehts Sion-Präsident Constantin hält an Trainer Tholot trotz zu wenig Punkten fest

Constantin begründet Entscheidung mit Erfahrung aus Tramezzani-Rückkehr 2023

Sion ist Letzter in der Jahrestabelle mit sechs Punkten Rückstand auf den Zweitletzten

Alain Kunz Reporter Fussball

Es müssten Punkte her, gegen Servette und St. Gallen, hatte Sion-Präsident Christian Constantin ultimativ gesagt. Ansonsten müsse er etwas ändern. Womit natürlich eine Ersetzung von Trainer Didier Tholot gemeint war. Sion holt aus diesen beiden Spielen aber nur einen Punkt, gegen Servette. Also nicht Punkte, Mehrzahl.

Dennoch darf der Franzose bleiben. Das begründet CC mit der Tramezzani-Doktrin. «Als wir 2023 vor dem Fall in die Barrage standen, habe ich Paolo Tramezzani zurückgeholt. Er hat dann die letzten drei Spiele verloren. Dazu die beiden Barrage-Spiele. Und wir waren unten. Schlechter kann es mit einem Feuerwehrmann nicht kommen. Das war mir eine Lehre. Deshalb halte ich an Didier fest.»

Nur zwei Siege im Jahr 2025 – ein Desaster

Obwohl die Bilanz 2025 eine des nackten Schreckens ist. Sion ist abgeschlagen Letzter. Mit sechs Punkten Rückstand auf den Zweitletzten, Yverdon, der notabene von einem gewissen Tramezzani gecoacht wird. «Das ist ein Desaster! Die Meisterschaft war schlecht, absolut keine Frage. Weshalb wir nichts anderes beanspruchen können als den erneuten Kampf gegen den Abstieg. Wenn man aus 15 Spielen nur zwei Siege holt, muss man sich infrage stellen. Auch ich, auch Barth. Es ist nicht immer die Schuld der anderen.»

Für Tholot gehe es nun darum, der Mannschaft das Bewusstsein zu vermitteln, dass nun nur noch Punkte zählten. «Und wir müssen viel besser spielen als zuletzt. Die zwei nötigen Siege, die es braucht, um nicht auf einem der beiden letzten Plätze zu landen, sollten wir holen können. Zumal wir dreimal zu Hause spielen.»

Tholot kann ein Kurzcamp haben, wenn er will

Sion hat nun zwei Wochen Zeit, sich auf den Showdown vorzubereiten. Da macht CC üblicherweise etwas Spezielles. Ein Camp oder sowas. Auch heuer? «Ich habe Didier gesagt, er solle sich überlegen, was er brauche. Ob es ein Kurzcamp oder sonst was ist. Ich stelle ihm zur Verfügung, was immer er braucht.»

Das Vertrauen in den Franzosen ist trotz des Rückrundendesasters ungebrochen. Das mit der Altersmilde bei CC – offenbar wirklich keine leere Worthülse.