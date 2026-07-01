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Als Nummer 2 hinter Loretz
Luzern holt Ex-Junior fürs Tor zurück

Der FC Luzern verstärkt sich auf der Torhüter-Position. Von Schaffhausen holen die Innerschweizer den Goalie Raphael Radtke.
Publiziert: vor 48 Minuten
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Aktualisiert: vor 35 Minuten
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Raphael Radtke kehrt nach drei Jahren zum FC Luzern zurück.
Foto: Pius Koller
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Dominik ManiRedaktor Sport-Desk

Der FC Luzern bastelt weiter am Kader für die neue Saison. Nachdem Leonardo Bertone fürs Mittelfeld von Ligakonkurrent Thun geholt wurde, bedient sich der FCL jetzt beim FC Schaffhausen. Raphael Radtke (24) wechselt aus der Ostschweiz zum Team von Udo Portmann, er wird wohl hinter Pascal Loretz die Nummer 2 werden.

Radtke durchlief die Nachwuchsstufen des FC Luzern bis zur U21 und gehörte bereits in der Saison 2020/21 dem Kader der ersten Mannschaft an. Nach zwei halbjährigen Leihen zum SC Buochs und zum FC Biel wechselte Radtke im Sommer 2023 definitiv ins Berner Seeland und verbrachte dort zwei Spielzeiten.

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Im Juni 2025 stand er mit dem Promotion-League-Klub FC Biel sensationell im Final des Schweizer Cups. Anschliessend schloss sich der Torhüter dem FC Schaffhausen an und absolvierte dort in der vergangenen Saison 11 Pflichtspiele.

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